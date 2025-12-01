張忠龍接任海委會政務副主委 2026屆退將續兼海巡署長

今年6月原海洋委員會的政務副主委吳美紅轉任考試院副秘書長之後，該職位便懸缺半年未補，今天該項人事案終於底定，由現任海委會常務副主委兼海巡署長張忠龍接任，未來即使張忠龍於明年1月屆退，海巡署長仍將由他續任。

張忠龍副主委。(圖/截自海委會官網)

據了解，海委會主委管碧玲認為，海巡署長要由最熟悉海巡署業務的自己人接任，因此長期以來相當重視培養未來的海巡領導人才，因此在吳美紅轉任考試院副秘書長之後，海委會政務副主委的空缺就一直未補，外界認為就是專為張忠龍量身訂做。

廣告 廣告

在接任政務職之後，即便張忠龍2026年1月將屆齡退休，但仍可以政務官身分，繼續擔任海委會副主委，同時繼續兼任海巡署長。

海巡署正推動「海空一體」轉型計畫。 (圖/海巡署)

據了解，張忠龍續任海巡署長的主因，是因為目前「海空一體」轉型計畫正在加緊進行，預算也已獲得通過，因此海巡署需要有熟悉業務的自己人領導，持續推動計畫，因此將由張忠龍續任海巡署長。

張忠龍是中央警官學校行政警察科畢業，歷任海巡署副署長、海巡署中部分署分署長、海巡署偵防分署分署長、海巡署巡防處長、海巡署情報處長等。

延伸閱讀

2026高雄市長民調勝3綠委、小輸賴瑞隆！柯志恩：與團隊觀察相近

賴瑞隆成民進黨高雄唯一希望？ 柯志恩或將靠年輕人投票率翻盤

高雄市長選戰民調出爐！柯志恩大幅領先3綠委、近乎打平賴瑞隆