張忠龍稱軍演後海巡餐敘是公務行程 賴士葆：替管媽擋子彈！
海委會主委管碧玲被爆去年12月30日解放軍圍台軍演實彈射擊後、台海安全緊張時刻，率海巡官員去高級餐廳大嗑美食，引發高度爭議，要求下台負責。海委會副主委兼海巡署長張忠龍今（5日）表示，該會議是公務行程，且是他提出建議餐會照常舉行。對此，國民黨立委賴士葆開酸「替管媽擋子彈」、「前線打仗不如吃飯重要」。
立法院財政委員會上午開會，邀請主計總長陳淑姿、國防部副部長徐斯儉、海委會副主委兼海巡署長張忠龍及財政部等相關官員，專題報告「115年度中央政府總預算案至今尚未審查，對國家安全及地方建設的影響」並備質詢，餐敘當事人管碧玲未出席。
張忠龍在會前受訪時，替管碧玲所為護航。他提出3點聲明，首先主委管碧玲一向嚴謹、體恤部屬；第二個部份30日晚上9點半經整理評估，海警船與軍艦都已經離開台灣的限制水域，所以才建議主委繼續進行會議，是公務行程一部分，並無飲宴或喝酒；第三個是海巡是專業團隊，經評估的結果都是正確的，所有的海警船都在海委會的掌握之中。
張忠龍解釋，這次會議是由主委特支費支應符合政府相關規定。聚餐時間是12月30日晚上，當時中共已經宣布東海戰區已經取得成果；且民國111年到這次軍演，海巡署已應對7次中共軍演，是有紀律、效率與專業的部隊。
立委賴士葆在財政委員會裡質詢時，針對張忠龍在外受訪回應內容，問張是否要挺身而出？是「要替管媽擋子彈嗎？」
張忠龍再度強調，當時軍演已結束，他經由專業判斷，才建議餐會可以照常舉行，這筆餐費由管碧玲的首長特支費支付，費用約7萬3、7萬6左右。
賴士葆指出，12月30日解放軍正進行「正義使命-2025」圍台軍演，大家都知道演習視同作戰，誰知道會不會突發狀況？但你和海巡署底下8個分署長統統去吃飯，然後留守的都是副署長、副官，都是小官小兵，這樣居然說「結束了，沒關係、沒事情」這樣講「不通啦」！
對於張忠龍再辯餐敘照常的建議與決定沒問題，賴士葆直接要求他不用再回答了，因為這樣的說法實在悲哀，前線打仗不如吃飯重要，吃飯比較重要，不可以改啦！
