張惇涵偕中選會被提名人拜會立院 盼朝野黨團支持

行政院秘書長張惇涵今日(23日)偕同中選會被提名人拜會立法院朝野黨團，上午先到民進黨團及民眾黨團。張惇涵表示，年底有九合一大選，為利於選務推動，盼朝野理性討論，讓被提名人都能過關。民進黨團表態支持政院提名的人選；民眾黨團總召黃國昌則強調「回歸專業審查」。張惇涵與被提名人一行下午則將拜會國民黨團尋求支持。

由於中選會6位委員任期屆滿、1位委員請辭，行政院展開提名作業，採納朝野推薦人選，且已將7位被提名人名單函送立院審查。

行政院秘書長張惇涵今日偕同中選會委員被提名人赴立院拜會朝野黨團，尋求支持。他受訪時表示，行政院徵詢了朝野三個黨團，在跨黨派推薦下提出「兼具理論跟實務」7位被提名人。為讓年底地方選舉選務推動更順暢，他期盼朝野能理性討論、如期審查，並希望7位被提名人都能過關。他說：『(原音)年底九合一選舉距離不到10個月，希望、也誠摯的呼籲朝野能夠就未來的人事同意權的審查，依照立法院審查的方式，讓中選會的人事同意權能夠盡快順利的通過，一方面是保障被選舉人，更重要的是保障全國所有選舉人的權利。我們希望年底九合一的大選能夠如期如實、順利圓滿的展開跟結束，展現民主台灣公民社會的力量。』

張惇涵在拜會民眾黨團時提到，過去朝野針對不在籍投票、公投綁大選等議題有許多討論與提案，中選會去年底也發函22縣市選委會，請各地就相關議題提供書面意見，行政院將匯集22個縣市意見提供民眾黨團參考，希望朝野在審議相關法案時能更充分、理性討論。

民進黨團幹事長鍾佳濱受訪時指出，民進黨團尊重行政院，因此沒有推薦委員，會全力支持行政院的提名人選。

民眾黨團總召黃國昌則表示將秉持理性態度、站在人民的立場把關。他也希望所有被提名人能盡早回覆立法院黨團的問卷，讓參與審查的委員能充分理解其立場，以作為未來行使投票權的重要依據。

另外，張惇涵將在下午偕同被提名人前往拜會國民黨團，尋求支持。

這次中選會委員提名名單包括台灣民意教育基金會董事長游盈隆擔任主委、東吳大學法律學系教授胡博硯為副主委，律師黃文玲、前桃園縣桃園市長陳宗義，及國民黨團推薦的中華科技大學副校長李禮仲、輔英科技大學教授蘇嘉宏，民眾黨團推薦的東吳大學政治學系教授蘇子喬擔任委員。