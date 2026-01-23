張惇涵偕「中選會被提名人」拜會立院3黨團 民進黨團：支持行政院的名單

[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導

行政院秘書長張惇涵今（23）早偕同7名中選會被提名人拜會立法院民進黨團。他表示，2026九合一大選將在年底舉行，為了利於選務推動，希望朝野能理性討論，讓被提名人都過關。民進黨團幹事長鍾佳濱則說，他們支持行政院的名單。

鍾佳濱指出，這幾位被提名的中選會委員，當中有民眾黨團、國民黨團推薦的人選。（資料照）

面對中選會6位委員任期屆滿及1位委員請辭後遺缺，行政院日前提名台灣民意教育基金會董事長游盈隆擔任主委，另提名東吳大學法律學系教授胡博硯為副主委，並提名律師黃文玲、中華科技大學副校長李禮仲（國民黨推薦）、輔英科技大學教授蘇嘉宏（國民黨推薦）、東吳大學政治學系教授蘇子喬（民眾黨推薦）擔任委員，同時將名單函送立院審查。

張惇涵今早表示，距離年底九合一大選，加上公投綁大選，只剩9個多月時間，行政院這次徵詢三黨團，提出了跨黨派兼具理論跟實務的7位被提名人，今天會陸續拜訪民進黨團、民眾黨團跟國民黨團，為了年底選務推動更為順暢，希望朝野能在後續議事程序中理性討論、如期審查，並且都能過關。

鍾佳濱指出，這幾位被提名的中選會委員，當中有民眾黨團、國民黨團推薦的人選，而民進黨團尊重行政院，並沒有推薦委員，所以今天拜會民進黨團，他們都是待之以禮、待之是客，「我們是支持行政院的名單的」。

游盈隆說，他希望能獲得跨黨派的支持。針對民眾黨提出「不在籍投票」，他表示，這是台灣民主發展必經的歷程，社會相當關注不在籍投票，台灣從未採取過，他們樂見其成，但要非常謹慎以對。

