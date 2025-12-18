政治中心／林靜、李志銳 台北報導

行政院秘書長張惇涵今（18號）天到立院備詢，大戰國民黨立委火力全開，遇上羅智強狂跳針批賴總統崇拜希特勒，他怒批國會殿堂上不該抹黑、還酸他不是總統府發言人、別隨意臆測總統邏輯，遇上王鴻薇批他批專門造謠，張惇涵也反嗆，我都告贏你們"妳都敗訴還說我造謠，妳才造謠"。

行政院秘書長張惇涵vs.立委（國）王鴻薇：「你是最會造謠的，一審判決已經出來了，潘孟安告妳也告贏啦，國民黨的委員告我造謠已經敗訴，妳現在才說我造謠妳才是造謠。」

行政院秘書長張惇涵舌戰王鴻薇，一句妳才造謠，當場讓王鴻薇啞口無言、呆愣足足三秒，不過被秘書長KO的，還有這一位。

行政院秘書長張惇涵vs.立委（國）翁曉玲：「要求立法者，考量永續發展原則與世代契約，委員妳知道這句話是誰講的嗎，聆聽了之後接下來就是我們決定，委員這句話是陳春生大法官，在釋字第717號所以...，協同意見書提出的我先生的發言，所以我想這個無論是財劃法，或者是年金法案，我們都應該考量，所以我們現在財政是怎麼樣，有遇到什麼樣的困難嗎，你們是最偉大的，行政院不會是最偉大的，太好笑太荒謬依照你，委員是妳說過立法院比較大的。」

張惇涵備詢大戰藍委！ 反嗆王鴻薇「告輸潘孟安 妳才造謠」

張惇涵備詢大戰藍委! 反嗆王鴻薇"告輸潘孟安 妳才造謠"（圖／民視新聞）以子之矛攻子之盾，張惇涵神反殺。不過張惇涵這回備詢，對上羅智強才是經典，兩位前後任總統府發言人PK戰開打。

行政院秘書長張惇涵vs.立委（國）羅智強：「你們的偶像德國納粹，委員我要嚴正否認，他絕對不會是我們的偶像，欸沒關係但至少賴清德是你的偶像吧，我心中沒有偶像崇拜謝謝，就是你們的偶像希特勒說的，啊不是偶像說錯了更正，是你們賴清德最愛的希特勒說的，你的更正還是錯誤請你再更正，你不是賴總統的發言人，你不要講他的邏輯，立法院通過的法律不算數啊，你不是賴總統的發言人，還是你想要當賴總統的發言人，我也可以跟他推薦沒關係啦。」

質詢片段在網路發燒，網友大讚河道上，滿滿張惇涵電爆藍白立委影片，封他戰神！兩人學經歷比一比，張惇涵臺大政治系畢、台大政治碩士，曾任總統府副秘書長、以及蔡英文總統辦公室主任兼府發言人；羅智強中山企管、政大法律碩士，馬英九執政時期，也當過府副秘書長及發言人。最大差別在於，羅智強參選紀錄一籮筐，從總統、台北市長、桃園市長、到黨主席都曾放話要選，而張惇涵未曾投入選戰。

張惇涵備詢大戰藍委！ 反嗆王鴻薇「告輸潘孟安 妳才造謠」

張惇涵備詢大戰藍委! 反嗆王鴻薇"告輸潘孟安 妳才造謠"（圖／民視新聞）

行政院秘書長張惇涵vs.立委（國）羅智強：「法務部長是在野黨任命的嗎，法務部長是，法務部長是行政院任命的，但憲法法庭是立法院癱瘓的，謝謝你啊對句對的很好啊，口才好啦謝謝你啊。」

向來愛辯論的羅智強，在張惇涵面前，恐怕這一仗先敗下陣。

張惇涵備詢大戰藍委！ 反嗆王鴻薇「告輸潘孟安 妳才造謠」

