張惇涵備詢電翻藍白立委 吳思瑤稱高下立判：講話有道理，何必大小聲

[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導

行政院秘書長張惇涵日前赴立法院司委會備詢，不僅拿前大法官陳春生說法打臉藍委翁曉玲，更在藍委王鴻薇質疑專業造謠時，提出自己曾告贏國民黨，反駁是王才在造謠，質詢片段被網友封神。對此，民進黨立委吳思瑤今（19）日表示，講話如果有道理，何必大小聲，可惜藍白立委現在還在惱羞成怒；張惇涵則回應網友，他只是盡本分備詢，未來的挑戰還很多，請大家繼續鞭策行政院。

立法院司法法制委員會18日邀請邀總統府秘書長、行政院秘書長等就「行政院不予副署，總統府不依法施行相關法律責任」進行專報，並被質詢。會後，張惇涵面對藍白質詢片段在網上瘋傳，不少網友稱讚張憑一己之力電翻藍白，是當日的MVP。

吳思瑤今早在立法院受訪指出，張惇涵是民進黨中壯世代的佼佼者，其能力與專業都來自扎實的政治訓練，他除了有地方經驗，也有中央磨練，從蔡政府時期到賴清德總統，他都有扛起總統府或政院相關職務的重責大任。

吳思瑤說，張惇涵呈現出沉著穩健，來自於他的專業，更因為他對法律的見解，所以都站得住腳、有理有據，所以何懼之有？反而昨天藍白立委一一被他KO，相形之下是高下立判，非常肯定張惇涵昨天在質詢台上不亢不卑的表現。

吳思瑤認為，講話如果有道理，何必大小聲，要論理就來論理，要專業就來比專業。很可惜昨天藍白的立委們一一敗陣，到現在還在氣急敗壞，惱羞成怒。

此外，張惇涵18日晚間也在Threads上發文表示，謝謝許多朋友在網路上的加油、提醒或批判。他只是盡我應該盡的本分，依照憲政責任備詢、依照他的職務權責說明。這是工作，也是責任。

張惇涵也說，前方的挑戰還很多，困難也不會少。請大家繼續鞭策我們，也請繼續和國家一起向前走。順風也好、逆風也罷，希望我們都不要放棄，也都不要氣餒。順風的時候實踐理想，逆風的時候堅持理想。

