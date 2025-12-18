張惇涵戰羅智強、翁曉玲連勝...周玉蔻讚「神級威風又不失帥哥風采」是選戰人才：選桃園綽綽有餘！

行政院長卓榮泰對藍白財劃法不副署讓在野跳腳，行政院秘書長張惇涵今（18）日至立院備詢，面對藍委羅智強、翁曉玲連番質疑，張惇涵以事實回嗆，更讓羅智強坦言「你口才好、辯護能力高」。資深媒體人周玉蔻直言，張惇涵神級威風又不失帥哥風采、是選戰人才，「他戰桃園市綽綽有餘！ 」

張惇涵今日赴立院備詢，面對藍委羅智強頻頻跳針稱「賴總統偶像是希特勒」，張惇涵回嗆，那人民投票是誰贏？賴總統原意是多數要尊重少數。講到最後，羅智強不斷跳針賴清德獨裁一事，張惇涵打臉「癱瘓憲法法庭是在野黨」，羅智強也有點敗下陣來，只能回「你口才好、辯護能力高」。

另外，藍委翁曉玲要求張惇涵當面回答政院是否會副署「停砍公教人員退休金法案」。張惇涵不疾不徐唸出一段由翁曉玲丈夫、前大法官陳春生在司法院釋字第717號協同意見書的意見，表示應「考量永續發展原則與世代契約、代際正義之概念」，並直言政院會做出合法合憲的決定，若翁委員認為是行政獨裁，也使用制衡機制，包括憲法法庭和不信任案。

對此，周玉蔻今日在臉書發文表示，今天在立法院大戰羅智強、王鴻薇、翁曉玲完勝，神級威風又不失帥哥風采的張惇涵是選戰人才！她並在留言直言「他戰桃園市綽綽有餘！ 」

張惇涵是「幕僚世代」出身，曾經跟過多位派系不一的「老闆」，前行政院長蘇貞昌2010年挑戰台北市長，張惇涵操刀「台北超越台北」口號；2014年又被時任桃園市長鄭文燦借將擔任新聞處長；2019年開始擔任總統蔡英文府發言人、副秘書長，接著在賴政府時期留任。

張惇涵在去年一整年於總統府三大委員會擔任副執行秘書，屢屢擔任會後記者會回應角色，三個委員會分屬不同專業，張惇涵卻能在會後以有條理、邏輯清晰的言談回應媒體。他今年在改組後擔任行政院秘書長，也承襲一貫「蘇氏幕僚」風格，以簡單扼要的圖卡、清晰說明為政院注入新氣象。

此外，張惇涵也時常在記者會以有趣、貼切的形容回應時事，譬如總統賴清德提出國防特別預算1.25兆元，遭國民黨主席鄭麗文批評「玩火」、「讓台灣成為兵工廠」。張惇涵當時以對手頻頻保送棒球好手大谷翔平為例，指出保送在日語叫「敬遠」，「如果你夠強，你的對手、敵人就會對你敬而遠之」，增強國防是為了避戰、不是成為兵工廠。

（圖片來源：國會頻道、周玉蔻臉書）

