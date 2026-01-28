張惇涵批民眾黨版缺乏戰略與程序依據 恐使台美軍購案窒礙難行

照片來源：張惇涵臉書

CNEWS匯流新聞網記者邱璽臣／台北報導

行政院秘書長張惇涵今（28）日接受媒體聯訪，針對藍白陣營10度封殺行政院版《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例》草案，以及立法院民眾黨團自提版本，說明其對內容與程序的看法，他並以商總理事長許舒博過往發言為例，呼籲朝野為台灣產業、經濟與民生，應超越政黨、不要國內互打。

張惇涵表示，經濟部長龔明鑫正於美國華府參加EPPD會議，稍早美國國務院已發表聲明，台美在談判過程中即將發表共同的「矽盛世」或「矽和平」聯合宣言，美方並強調台美之間要加強無人機供應鏈合作。他指出，但很遺憾看到民眾黨團提出的軍購特別條例，在內容上，「台灣之盾」整體戰略構想不夠完整，並刪除「非紅供應鏈」與台灣軍事產業自主化內容，這不利於台灣強化國防與永續戰力。

張惇涵也指出，國防軍事術業有專攻，台美軍購啟動必須經過嚴謹程序，涵蓋我方建軍構想、戰略規劃，到美國印太司令部、AIT及戰爭部等共同構想。他特別提到，目前除已公開的5項軍購案，接下來還有4項軍購案正處於知會美國國會的程序中，若按照民眾黨版本，這4項軍購案將難以進行，這不僅違反台美長期軍購慣例，更會導致後續處理窒礙難行。

針對無人機採購的部分，張惇涵澄清，民眾黨指稱的在烏克蘭比較失敗的無人機機種，並不是台灣此次向美國採購的機種。他呼籲朝野黨團，支持台灣國防、強化台灣自主防衛能力，但要在正確資訊上理性討論，一起為國家，儘速把軍購特別條例付委，一項一項理性討論。

張惇涵強調，在野黨如果真的支持國軍，不要用侮辱國軍的說法來提出軍購特別條例；若在野黨想要自行提出軍購特別條例，最快速方法應是連同行政院版的軍購特別條例一起併案審查。他遺憾表示，在野黨不應一而再、再而三，至今已10次將軍購特別條例擋在程序委員會大門之外，今日已是這個會期最後2天，然而總預算與軍購特別條例仍然「過門不入」，這令人感到相當遺憾。

此外，針對藍白批評關稅談判，張惇涵引用許舒博說法指出，15%關稅談判應是底線，若川普政府因變數祭出懲罰性關稅，產業將難以維生。他提醒，許舒博曾奉勸國民黨主席鄭麗文「不要網內互打」，許舒博是國民黨大老而非民進黨側翼，其發言是為了台灣產業與民生，呼籲朝野應超越政黨，不要國內互打。

