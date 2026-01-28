張惇涵批民眾黨版軍購條例「缺乏戰略構想」 黃國昌反嗆：令人啼笑皆非

針對行政院秘書長張惇涵批民眾黨團軍購條例版本缺乏戰略構想，民眾黨立院黨團總召黃國昌今天（28日）反嗆，民進黨及行政院不知所云也令人啼笑皆非。（資料照片／鄒保祥攝）

針對民眾黨立院黨團日前提出國防特別條例版本，預算上限僅4千億元，並採1年期編列，行政院秘書長張惇涵今天（28日）質疑，民眾黨團版本缺乏戰略構想、建軍規劃，恐窒礙難行。對此，民眾黨立院黨團總召黃國昌反嗆，民進黨及行政院不知所云也令人啼笑皆非，民眾黨堅持只要台灣人付了錢，東西就要拿到。

張惇涵今天上午赴立院受訪時指出，民眾黨團軍購條例版本缺乏戰略構想、建軍規劃，「術業有專攻」，不僅缺乏非紅供應鏈程序，也不符合台美間軍購程序跟慣例，恐會導致台美間處理軍購案窒礙難行。

對此，黃國昌回應，民進黨及行政院完全不知所云也令人啼笑皆非，一方面稱他用機密會議內容自提版本，一方面又說這些資料都是網路找得到的資料，他希望民進黨先統一一下版本。

黃國昌強調，對民眾黨來說，絕對支持強化台灣的國防安全，但絕對不支持貪腐也不支持浪費，也堅持只要台灣人付了錢，東西就要拿到。

有關建軍規劃，黃國昌呼籲，民進黨應該要先向台灣人解釋當初花了4千億打造8艘潛水艇，當時美國是贊成還是反對，而到現在卻連一艘都潛不下去又是怎麼回事。



