張惇涵批民眾黨軍購版本無助強化國防 忽略建構台灣之盾與非紅供應鏈

立院本會期進入倒數，但總預算及1.25兆軍購特別條例依舊無法排審。行政院秘書長張惇涵今天（28日）列席立院聯席會議備詢前，批民眾黨版特別條例完全忽略建構「台灣之盾」與「非紅供應鏈」目標，無助於提升強化永續戰力的目標。（張柏仲報導）

張惇涵透露經濟部長龔明鑫目前正在美國華府參加「台美經濟繁榮夥伴對話」（EPPD）的會議；稍早美國國務院也發表聲明：在台美這次EPPD的談判過程中，即將共同發表所謂「矽陣式」或「矽和平」聯合宣言（Pax Silica Declaration），美方也強調台美之間要加強無人機供應鏈的合作，張惇涵表示很遺憾這次看到民眾黨團所提出的軍購特別條例，在內容上對「台灣之盾」的整體的戰略構想不夠完整；也把「非紅供應鏈」台灣軍事產業的自主化刪除，張惇涵說這些都不利於臺灣強化自己的國防、強化自己的永續戰力。

張惇涵還指稱民眾黨版本提到的所謂5項軍購案，其實都已經公開清楚表達過了；接下來還有4項軍購案正在美方知會國會的程序中。如果按照民眾黨團版本，張惇涵要問這4項軍購案接下來該如何進行？

他說這將使得台美之間處理軍購案窒礙難行，特別是在無人機方面，民眾黨聲稱在烏克蘭失敗的無人機機種，也不是這次台灣要向美方採購的機種。張惇涵說如果在野黨想自行提出軍購特別條例，最快速的方法就是連同行政院版一起併案審查，而不是一而再、再而三，已經10次把軍購特別條例擋在程序委員會的大門外。今天已經是這個會期的最後兩天了，總預算及軍購特別條例依然過門而不入，這是令人相當遺憾的地方。