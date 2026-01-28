張惇涵批白版軍購缺戰略！黃國昌：買不到自走砲改買海馬斯 荒腔走板

民眾黨團總召黃國昌。 圖：周煊惠 / 攝（資料照）

民眾黨立法院黨團近日提出上限4000億的黨版軍購特別條例，行政院秘書長張惇涵今（28日）質疑，民眾黨版本不僅缺乏戰略構想、建軍規劃，也不符台美間軍購程序跟慣例，會使台美間處理軍購案窒礙難行。民眾黨主席黃國昌反問，當初編預算要買M109A6自走砲，結果美國根本沒要生產，然後突然再把多出來的錢，跑去買HIMARS（海馬斯多管火箭系統），是什麼荒腔走板的建軍計畫跟武器添購？

黃國昌上午於立法院接受媒體聯訪，被問到怎麼看張惇涵說法，他表示，到目前為止，他必須要說，行政院、特別民進黨政府「完全不知所云」。

黃國昌質疑，1.25兆是按照什麼樣的建軍想像跟規劃？跟過去花好幾千億所買的武器，彼此之間的配合關係是什麼？說不清楚、講不明白。更讓人啼笑皆非的是，民進黨陣營一方面說用他用外交及國防委員會機密在寫民眾黨版的特別條例；一方面又說，這是透過維基百科、Google就可找得到的內容，「民進黨，你們這種抹黑的手法，要不要先對一對自己所講的話？」

黃國昌指出，如果行政院要講建軍規劃的話，先跟全台灣人民講，花4000億要打造8艘潛水艇，到底是誰的主意？當初美國是贊成還是反對？搞到現在第一艘連潛艇都潛不下去，這又是哪一種建軍規劃？他也批，當初要買M1A2戰車，請問國防部，當初美國贊成還是反對？美國有沒有告訴國防部，M1A2戰車根本不適合台灣的地形？最後是民進黨政府基於政治性的考慮決定要買，要不要跟大家說清楚、講明白？

黃國昌直言，更可笑的是，當初要買M109A6自走砲，結果編了預算、立法院也通過了，結果發現美國根本沒要生產那個自走砲，然後突然再把那個多出來的錢，跑去買HIMARS（海馬斯多管火箭系統）。

黃國昌表示，再請教行政院，是什麼荒腔走板的建軍計畫跟武器添購，會造成這樣狀況？對於行政院來講，1.25兆史上最高的軍費採購，蔡英文總統任內兩任加起來，都不到3分之1。

黃國昌說，對民眾黨來講，強化台灣的國防安全，我們絕對支持，但請容許他再強調一次，「我們不支持貪腐、不支持浪費，而且我們要求台灣人付了錢，東西就要拿到。」

