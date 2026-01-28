張惇涵批白軍購條例缺建軍規劃 黃國昌酸：買不到自走砲改買海馬斯是什麼荒腔走板計畫？

[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導

對於對美軍購，民眾黨立法院黨團近日宣布將推黨版軍購特別條例，預算上限4000億元，並採一年一期方式編列，行政院秘書長張惇涵今（28）日表示，民眾黨團版本不僅缺乏戰略構想、建軍規劃，也不符合台美間軍購程序跟慣例，會使台美間處理軍購案窒礙難行。民眾黨主席黃國昌質問，要講建軍規劃，花4000億打造8艘潛艇是誰的主意？美國贊成還反對？當初買M1A2的戰車，請問國防部，當初美國是贊成還是反對？更可笑的，當初編預算要買M109A6自走砲，結果美國根本沒有要生產，然後突然再把那個多出來的錢，跑去買HIMARS（海馬斯多管火箭系統），是什麼荒腔走板的建軍計畫跟武器添購，會造成這樣的狀況？

民眾黨主席黃國昌。（圖／資料照）

黃國昌說，到目前為止，他必須要說，行政院，特別是民進黨政府，完全不知所云。到目前為止，1.25兆是按照什麼樣的建軍想像跟規劃，跟過去花了好幾千億所買的武器，彼此之間的配合關係是什麼，說不清楚，講不明白。更讓人啼笑皆非的事情是，民進黨陣營一方面說，他用外交國防委員會的機密在寫民眾黨版的特別條例；一方面又說，喔這個是透過維基百科、Google就可以找得到的內容，「民進黨，你們這種抹黑的手法，要不要先對一對自己所講的話？」

黃國昌表示，如果行政院要講建軍的規劃的話，那先跟全台灣的人民講，花了4000億要打造8艘潛水艇，到底是誰的主意？當初美國是贊成還是反對？搞到現在第一艘連潛都潛不下去，這又是哪一種建軍規劃？當初要買M1A2的戰車，請問國防部，當初美國是贊成還是反對？美國有沒有告訴我們的國防部，M1A2戰車根本不適合台灣的地形？最後是民進黨政府基於政治性的考慮決定要買。要不要跟大家說清楚講明白？

黃國昌說，更可笑的是，當初還編了預算，立法院還通過，要買M109A6自走砲。結果M109A6自走砲編了預算，立法院也通過了，結果發現美國根本沒有要生產那個自走砲。然後突然再把那個多出來的錢，跑去買HIMARS（海馬斯多管火箭系統）。再請教行政院，是什麼荒腔走板的建軍計畫跟武器添購，會造成這樣的狀況？對於行政院來講，1.25兆史上最高的軍費採購，蔡英文總統任內兩任加起來都不到三分之一。

黃國昌表示，對於台灣民眾黨來講，強化台灣的國防安全我們絕對支持，但請容許我再強調一次，我們不支持貪腐，不支持浪費，而且我們要求，台灣人付了錢，東西就要拿到。



