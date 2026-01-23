即時中心／張英傑報導

行政院秘書長張惇涵今（23）日率領7名中選會被提名人拜會立法院民眾黨團，爭取人事同意權支持。有趣的是，張惇涵把關於「不在籍投票」、「公投綁大選」等各縣市選委會匯集的書面報告，交給黃國昌時，酸了黃國昌「真的是報告」、「請黃國昌主席放心，它不是密件，可以帶出去看」，黃國昌也露出尷尬微笑。







目前行政院推出的7名中選會委員被提名人，包括台灣民意教育基金會董事長游盈隆擔任主委、東吳大學法律學系教授胡博硯副主委、擔任委員的有律師黃文玲、中華科技大學副校長李禮仲、輔英科技大學教授蘇嘉宏、東吳大學政治學系教授蘇子喬、前桃園縣桃園市長陳宗義，張惇涵帶7人拜會立法院民眾黨黨團，爭取人事同意權支持。



張惇涵發言時提及，他今天真的帶了一份報告來，朝野政黨對「不在籍投票」有許多討論提案，下星期一立院有排公聽會，中選會已在去（2025）年11月17日，發函給22縣市的選委會，請各選委會針對「不在籍投票」、「公投綁大選」等等，提供書面意見，這邊是匯集22縣市的意見，提供給台灣民眾黨黨團參考，讓朝野審議相關法案的時候，能充分理性討論。



最後，張惇涵把報告交給黃國昌的時候，竟酸了黃國昌「真的是報告」、「請黃國昌主席放心，它不是密件，可以帶出去看」，黃國昌也露出尷尬微笑。





原文出處：快新聞／張惇涵拜會民眾黨團「一段話」讓黃國昌尷尬微笑

