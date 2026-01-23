張惇涵拜會民眾黨團 遇黃國昌諷：這不是密件可帶出去

行政院秘書長張惇涵今天率7位中選會被提名人拜會民眾黨團。（張哲偉攝）





民眾黨主席黃國昌日前出席立法院外交及國防委員會軍購機密會議時，遭控將機密文件攜出會議室。行政院秘書長張惇涵今天（23日）率7位中選會被提名人拜會民眾黨團，並在拜會結束前遞上報告，強調：「真的是報告！請黃國昌總召放心，它不是密件，可以帶出去看！」

行政院去年公布中選會委員提名名單，主委提名人為台灣民意教育基金會董事長游盈隆，副主委為東吳大學法律學系教授胡博硯；其餘5名委員人選，分別為前桃園縣桃園市長陳宗義、東吳大學政治系教授蘇子喬、中華科技大學副校長李禮仲、輔英科技大學教授蘇嘉宏，以及律師黃文玲。

張惇涵今天率7位中選會被提名人拜會民眾黨團，黃國昌表示，此次多位被提名人都是過去在學界或公共政策領域互動多年的老朋友，民眾黨將秉持專業審查、為國舉才的原則，審查人事同意權，這也是朝野政黨共同的責任。

張惇涵則指出，今天除了要介紹7位被提名人外，他也要向黨團提交一份書面報告，針對不在籍投票、公投綁大選等朝野關注議題進行彙整說明。





他續指，由於朝野政黨對不在籍投票有許多討論與提案，中選會早在去年11月17日，發函給22個縣市的選委會，針對不在籍投票、公投綁大選等議題提供書面意見。而立法院將於下周一安排相關公聽會，他已將這些意見彙整完畢，提供民眾黨團參考，以利朝野在審議相關法案時，能更充分且理性地討論。

張惇涵提及，年底將舉行的縣市長選舉，目前已有包括各政黨已提名、或尚未提名但已有立委表態參選的縣市在內，總數至少20人。而距離九合一選舉已不到10個月，呼籲朝野儘速就人事同意權審查進行協調，依立法院既有機制完成審查，讓中選會人事案順利過關，以保障被選舉人及全國選民的投票權利，並期盼九合一選舉如期舉行，展現台灣的公民力量。





黃國昌則回應，內政委員會下周將安排審查，民眾黨一向本著理性態度履行監督責任，也將仔細閱讀所有被提名人回覆的問卷內容。雖然2月1日民眾黨團將有部分成員換血，但此次審查所留下的紀錄，將直接決定委員在行使人事同意權時的投票方向。

而在拜會行程結束前，張惇涵還當場將報告交給黃國昌，並強調：「真的是報告！請黃國昌總召放心，它不是密件，可以帶出去看！」黃國昌則順手交給黨團主任陳智菡。（責任編輯：卓琦）





