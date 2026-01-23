張惇涵拜會白營給黃國昌報告喊「不是密件可帶出去看」 網笑翻：直接臭好臭滿

張惇涵拜會白營給黃國昌報告喊「不是密件可帶出去看」。（行政院提供）

立法院外交國防委員會19日舉行祕密會議，民進黨立委沈伯洋指出，民眾黨立委黃國昌一度把機密資料帶出會議室，此舉也引起了熱議。行政院秘書長張惇涵今（23）日偕同中選會被提名人拜會民眾黨團，他在最後還拿出一份報告拿給黃國昌並說，「它不是密件，可以帶出去看」，影片一出後，網友笑喊，「直接臭好臭滿」。

黃國昌日前立法院外交及國防委員會機密會議時，被抓包將機密文件攜出會議室，該爭議持續延燒，因此遭民進黨台北市議員擬參選人張銘祐告發，台北地檢署21日已完成分案。

張惇涵今天與被提名為中選會主委的台灣民意教育基金會董事長游盈隆等7人，拜會民眾黨團，而在行程快結束的時候，張惇涵拿出了1份報告並說，「最我把這個真的報告給民眾黨團」，隨後還補了一句，「請黃國昌總召放心，它不是密件，可以帶出去看！」

該影片一出後，網友紛紛笑喊，「張秘書長突然放箭」「這次雷射光還來不及從眼睛發射，就已經彈飛黃國昌」「本來就不用對藍白太客氣，直來直往都嫌費事」「張惇涵秘書長麻煩出貼圖，我要買謝謝」「這真的是免費可以看的嗎」「這已經不是撿到槍，根本是加農砲轟炸」。

