張惇涵拜會立院大酸白委 民眾黨團：遺憾不在籍投票議題淪口水戰

政院祕書長張惇涵（右4）率中選會主委被提名人游盈隆（左4）與數位被提名委員人選拜會立法院各黨團。（圖／周志龍攝）

民眾黨立院黨團今（23）日表示，黨團禮貌接待中選會被提名人拜訪，帶頭的行政院秘書長張惇涵卻拿不在籍投票議題逞口舌之快搞成秀場，實在遺憾。

年底就要辦理地方選舉了，中選會委員能否於近日補齊上任，各界關注。（示意圖／黃耀徵攝）

張惇涵今天率領中選會主委被提名人游盈隆等共7名中選會委員被提名者前往立法院拜會各黨團尋求人事案支持。在拜會民眾黨立法院黨團時卻因「不在籍投票」等連串議題被指針對民眾黨立院黨團總召黃國昌撲面而來。原來張惇涵現場遞交一份中選會針對「不在籍投票」的研究意見書給黃國昌，同時指出中選會曾徵詢地方選委會意見後，發現黃國昌可能在2026年底角逐百里侯大位的新北市選委會直指「不在籍投票」執行難度大幾乎不可行，言語中嘲諷值拉滿，外界認為對支持不在籍投票的民眾黨是一記耳光。

閣揆卓榮泰（中）曾為提名中選會委員晚了表達歉意，左為行政院秘書長張惇涵。（圖／周志龍攝）

張惇涵續指，這份研究意見書「不是密件，可以帶出去看」，此言恐怕是針對黃國昌早前被控將國防部會議機密資料帶出立院數十秒的爭議開嘲諷，也讓現場尷尬萬分，黃國昌只能僵笑。

民眾黨團會後直斥，黨團誠摯又禮貌地接待委員，也大方針對未來審查可能請教的問題方向「洩題」，只要被提名人能及早回覆民眾黨團發出的問卷，立委們理性審查、協助解決中選會委員「懸大缺」的問題都不難。然而，行政院自己把「禮貌性拜會」砸鍋，張惇涵現場大當秀場，面對台灣應該做、行政怠惰而推不動的政策責任甩給地方政府，中央「只會繼續擺爛」。

民眾黨團強調，依照《中央選舉委員會組織法》規定，行政院早該在2025年8月就補提名中選會委員，行政院自己搞到11月才提名，還要在野黨幫忙舉才才終於湊出名單，行政院長卓榮泰自己也為了提名晚了表達歉意，張惇涵卻還這樣「倒果為因」藏心機，實在沒必要。

民眾黨團重申，黨團將持續堅守原則理性審議，為台灣找出適合的中選會委員人選，也希望中選會恢復獨立性，重新成為受信賴的中立選務機關。

