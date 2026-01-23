張惇涵拜會酸黃國昌帶走密件報告 民眾黨團轟：稱禮貌拜會卻小動作不斷

[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導

行政院秘書長張惇涵今（23）日率中選會主委被提名人游盈隆、副主委被提名人胡博硯、委員被提名人黃文玲、李禮仲、蘇嘉宏、蘇子喬、陳宗義等人，拜會民眾黨立法院黨團。民眾黨團表示，可惜張惇涵似乎曲解「禮貌性拜會」真意、小動作不斷，一開始就刻意拿出地方政府不支持「不在籍投票」報告，還酸言酸語「非機密報告、可帶出」，不僅破壞拜會氣氛，也使在座被提名人面露尷尬。而收下行政院報告的民眾黨立院黨團主任陳智菡則立刻反擊，政府資訊本應公開透明，但民眾黨團過去向政院索資，行政院卻經常回覆「恕難辦理」，她也盼行政院各部會在張秘書長的「示範」下，不要再以機密為由，刻意掩蓋公開資訊。

張惇涵率中選會委員被提名人一行，拜會民眾黨團。（圖／民眾黨團提供）

張惇涵致詞時先介紹7位中選會被提名人，隨即拿出一個牛皮紙袋，內容是去年11月中選會發函22縣市選委會，請各選委會就不在籍投票、公投綁大選等法案提供的書面意見，並希望朝野盡快進行人事同意權審查、盡快通過，順利辦理選舉。

對此，黃國昌回應，民眾黨一向支持盡速排案審查，以考試院正副院長與考試委員提名為例，率先提案審查的正是民眾黨，張惇涵的說法恐會製造誤會，因為中選會委員提名延宕超過三個月，他在立法院會時有就教卓榮泰院長，卓院長也表示歉意。行政院應依法規提名，卻違反法律義務、該提名時未提名，「之前行政院長也向國會、向社會大眾表達歉意，我們也接受了，這一頁就翻過去，不用再提了。」

黃國昌稱，民眾黨會秉持理性態度，站在人民立場加以把關，也拜託所有被提名人要仔細回覆民眾黨團經由立法院所提出的問卷，若能盡早提供，將有助於大家在最後行使投票權的依據。

中選會主委被提名人游盈隆則說，今天來到民眾黨團，感到非常榮幸且身負重任，希望中選會被提名人能夠獲得立法院跨黨派一致支持。游盈隆認為「其實賴總統、行政院長、民進黨請在野黨推薦人選，已經釋出了很大的善意，其實他們的作業已經算相當早來…」游盈隆認為，如果立法院能夠在嚴格審查後一致投票通過，將會是在綠藍白多黨政治板塊激烈碰撞之後，回到健康的組織狀態。游盈隆表示「這會是立法院的一小步，算是台灣民主的一大步」，期待民眾黨團委員鼎力支持中選會人事。



