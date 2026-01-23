張惇涵指政院執行依法有效預算 羅智強：說一套做一套

行政院秘書長張惇涵偕同中選會被提名人拜會立法院國民黨團。(記者陳逸寬攝)

〔記者林欣漢／台北報導〕行政院秘書長張惇涵、副秘書長阮昭雄今日陪同中選會主委被提名人游盈隆、副主委被提名人胡博硯，委員被提名人黃文玲、李禮仲、蘇嘉宏、蘇子喬、陳宗義拜會立法院朝野黨團。對於張惇涵表示「依法有效的預算，行政院會執行」，國民黨團書記長羅智強表達強烈質疑，並提出嚴正回應。他說，行政院這種「初一十五不一樣」的態度，早令國人無法忍受；行政院說一套，民進黨團做一套，面對一個出爾反爾、言而無信、違法亂紀的政府，全台2300萬國人到底要相信誰？

藍白提出包含115年中央政府總預算新興計畫動支案，逕付二讀交付協商，張惇涵今天受訪表示，只要依法有法律效力的預算，行政院會執行，也會考量國家利益、人民福祉來合適處理。

羅智強重申，針對TPASS等項新興計畫，在野黨早已提案要求先行動支，若行政院真如張惇涵所言「同意有效預算就要執行」，那為何民進黨團百般阻撓，拒絕簽署朝野協商結論，讓其先行動支？行政院若真想執行，就請民進黨團立即簽署協商結論，讓新興預算立即執行。

羅智強強調，近來行政院與民進黨團不斷造謠「立法院藍白黨團擋民生預算」，結果現在卡預算的是民進黨團；張惇涵的發言自證，民進黨只想利用民生預算進行政治操作，只想利用民生預算操弄全民。

羅智強指出，張惇涵還說時間緊迫，要求立即付委，去年8月底總預算送至立法院，國民黨團就要求依法編列「軍人加薪」及「提高警消退休所得替代率」的法定預算，4個月多過去了，在擋總預算付委的，不是別人就是行政院長卓榮泰、總統賴清德。

羅智強表示，國民黨團歡迎卓揆來立法院報告，但前提是帶著「合法」、「合理」且「尊重民意」的預算書。請行政院停止政治情勒，儘速依法修正預算，才是解決僵局的唯一正道。

藍營叫陣電視辯論新興預算 張惇涵：立法院是最好場地

