張惇涵攜中選會7委員提名人拜會朝野黨團 游盈隆：期盼得到支持

即時中心／潘柏廷報導

行政院先前經朝野黨團推薦下，確定提名中央選舉委員會7名人選，而台灣民意基金會董事長游盈隆、東吳大學法律系教授胡博硯則分別提名擔任正副主委；行政院秘書長張惇涵今（23）日上午攜游盈隆等人拜會朝野黨團，希望爭取支持。對此，游盈隆受訪則喊話，期望可以得到各黨派支持。

中央選舉委員會目前僅剩4人，而李進勇等6名委員因任期屆滿卸任；行政院經朝野黨團推薦下，確定提名7人，包含財團法人台灣民意教育基金會游盈隆董事長擬任委員並為主任委員，另將提名東吳大學法律學系胡博硯教授擬任委員並為副主任委員。

其他5名人選分別是前桃園縣桃園市長陳宗義、律師黃文玲、中華科技大學李禮仲副校長、輔英科技大學蘇嘉宏教授、東吳大學政治學系蘇子喬教授，以上擬任人選任期皆至2029年11月3日止。

行政院秘書長張惇涵。（圖／民視新聞）

張惇涵今日帶著被提名人拜會朝野黨團，盼希望獲得支持；游盈隆受訪則喊話，期望可以得到各黨派支持，至於外界關注爭議相當大的「不在籍投票」一事，他則說，這是民主國家歷經的歷程，我們樂觀其成，但要謹慎，因為台灣從來沒有執行過。

