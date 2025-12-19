張惇涵是「政院新戰神」！網友整理反擊藍委「6大經典語錄」：又有一把厲害箭出鞘了...本人回應：只是盡我應該盡的本分

行政院秘書長張惇涵昨（18日）赴立法院司法及法制委員會備詢，面對國民黨立委羅智強、王鴻薇、翁曉玲、吳宗憲等人的提問時，其冷靜沉著，且邏輯清晰的反擊，將藍委堵得啞口無言，超強戰力引起熱烈討論。對此，政治評論員張益贍大力稱讚，張惇涵是「政院新戰神」。

張惇涵昨日前往立院備詢，面對羅智強、王鴻薇、翁曉玲等人的提問，他清晰簡短的反擊，質詢片段引起全網熱議。政治評論員張益贍大讚，張惇涵是「政院新戰神」，並分享網友整理出來的6個經典語錄。

一、

羅智強：賴總統把國會用便當會癱瘓掉。

張惇涵：國會還在開啊，不然為什麼你站那邊我站這邊。

二、

羅智強：國會表決誰贏！

張惇涵：人民投票誰贏？

三、

翁曉玲：行政院五權機關你最偉大。

張惇涵：你說過立法院比較大。

四、

翁曉玲：提8次覆議案，還不曉得要請辭。

張惇涵：沒通過應請辭的條文已經廢止，你是法學教授，已經廢止的不要拿出來講。

五、

王鴻薇：你是專門造謠的啦。

張惇涵：國民黨告我造謠已經敗訴，你才是造謠。

六、

吳宗憲：二備金可以印小紅書。

張惇涵：二備金是印小橘書，不是小紅書。

這篇「張惇涵6大經典語錄」文章一發出，引來眾多網友紛紛留言回覆，「終於讓支持者吐了一口怨氣，這些藍委真是嘴巴臭得不得了」「好樣的，戰力超強，令人刮目相看」「有理走遍天下」「又有一把厲害箭出鞘了」「這個真的戰力爆表，不亞於卓院長，太帥了我喜歡，這種有戰力的府院多多益善」。

而對於網友封張惇涵為「政院新戰神」，本人也於Threads回應，「謝謝許多朋友在網路上的加油、提醒或批判，我只是盡我應該盡的本分」。他表是，「依照憲政責任備詢、依照我的職務權責說明，這是工作，也是責任」。

（圖片來源：三立新聞、張益贍臉書）

