張惇涵暖身參選桃園市長？凌濤曝：民進黨內布局已成「三國殺」
針對近日媒體報導行政院秘書長張惇涵「一戰成名」並有意挑戰桃園市長提名，桃園市議員凌濤今（5）日於臉書發文諷刺，直指張惇涵在立法院質詢時高喊「小學生都知道少數服從多數」，無疑是狠狠打臉總統賴清德，更形容民進黨內的桃園市長布局已成「三國殺」混戰。
凌濤指出，張惇涵立院質詢大喊「小學生都知道少數服從多數」，狠狠打臉賴清德總統，一戰成名沒錯，但位置岌岌可危「被跳船」機會劇增，索性以「鄭文燦代理人」同步操作跳選桃園給自己活路。他分析，賴清德總統指定的總統府副秘書長何志偉已在地方耕耘許久，但民調始終不見起色，面對施政滿意度突破七成的桃園市長張善政，民進黨內部顯然越選越慌，甚至連張惇涵的一場立院備詢都能衝擊初選選情，令他直呼「不忍卒睹」。
凌濤進一步形容，目前的民進黨桃園局勢如同三國演義的翻版，何志偉就像提斧躍馬卻迅速敗陣的「潘鳳」；而正國會的王義川被認為不夠認真，加上蔡英文、王世堅、陳水扁等各方勢力背後的英系與燦系逆襲，讓賴清德面臨極大挑戰。他戲謔表示，古有溫酒斬華雄，現在難道要演出「備詢斬志偉」，在大罷免大法官大惡搞之後，誰都可以讓賴清德難看，當今聖上恐怕坐如針氈，面對黨內各派系挑戰，難以入眠。
