張惇涵狠酸黃國昌「非密件可帶出」 網讚爆：這巴掌打得真響了！

行政院秘書長張惇涵要把報告送給民眾黨團時，就突然表示，「真的是報告，那也請黃國昌總召跟主席放心，它不是密件，可以帶出去看！」 圖：翻攝自民眾之聲

[Newtalk新聞] 行政院秘書長張惇涵今（23）日率中選會7位被提名人拜會民眾黨團，並攜帶了中選會去年發函22縣市選委會就不在籍投票的書面意見報告，提供給民眾黨團參考。而張要把資料交給民眾黨團總召黃國昌時，還狠酸一下黃國昌「放心，它不是密件，可以帶出去看！」不少網友看到張惇涵狠酸黃國昌畫面，紛紛讚爆，有網友就大讚張惇涵：「這個巴掌打得太響了！」。

張惇涵拜會民眾黨團時表示，由於朝野對於不在籍投票等議題有諸多討論與提案，並將在下週一於立院舉辦公聽會。因此，他攜帶去中選會去年11月17日發函22縣市選委會就不在籍投票、公投綁大選等議題的書面意見報告，提供給民眾黨團參考。而張惇涵要把報告送給民眾黨團時，就突然表示，「真的是報告，那也請黃國昌總召跟主席放心，它不是密件，可以帶出去看！」狠酸近期因攜帶機密報告出去而被炮轟的黃國昌。

廣告 廣告

不少網友看到張惇涵狠酸黃國昌畫面，紛紛讚爆：「張秘書長突然放箭」、「這次雷射光還來不及從眼睛發射，就已經彈飛黃國昌XD」、「隔著螢幕都聞到被電爆的烤焦味」、「好險有先講，不然黃主席又要急忙跑出去了⋯」、「主動出擊借力使力，拆了後續做秀的舞台也酸一頓」、「有夠嘴」、「對付厚臉皮就是要直接」、「笑死 這已經不是偷臭了 這是正面臭」、「這個巴掌打得太響了！ 我決定再一次把惇涵祕書長納入最愛！」。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

張啓楷問「賴清德民調不好就解決做民調的人？」游盈隆笑了

不在籍投票爭議》攜22縣市意見報告 張惇涵酸黃國昌：放心 非密件可帶出