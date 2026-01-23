張惇涵率中選會委員被提名人拜會國民黨團 盼全過關

（中央社記者王承中台北23日電）行政院秘書長張惇涵今天率中選會委員被提名人拜會國民黨立法院黨團。中選會主委被提名人游盈隆表示，中選會不為特定政黨服務，是為國家社會人民服務，請國民黨放心，也希望獲得國民黨團一致的支持。

中選會目前僅剩4位委員，依規定至少有5位委員才能舉行委員會議並決議。行政院去年12月29日表示，考量學經歷與政黨比例，已將中選會主委提名人選游盈隆、副主委提名人選胡博硯，委員黃文玲、李禮仲、蘇嘉宏、蘇子喬及陳宗義7人名單函送立法院，期盼儘早依法審查通過。

張惇涵上午起率被提名人拜會朝野黨團。國民黨立法院黨團總召傅崐萁、書記長羅智強、首席副書記長林沛祥、副書記長許宇甄等人，下午在立法院請願接待室接見張惇涵、游盈隆等一行人。

傅崐萁表示，賴政府上任後關閉朝野協商大門、一意孤行，唯獨中選會人事案是經過朝野共同推薦，大家共推好的人選，再交由立法院審議，希望此次人事案是朝野合作的開始，更希望總統賴清德能跟在野黨喝大和解咖啡。

傅崐萁指出，國民黨團誠摯歡迎游盈隆等人來拜會，期盼接下來的立院審查過程中，所有被提名人能夠本於專業及誠實；若經國會同意任命後，能謹守國家制度，尊重國家法治，更要依法行政。

張惇涵表示，執政黨溝通的門、溝通的心胸都一直敞開，朝野合作才能往前走，希望傅崐萁能對台灣有信心，無論朝野如何競爭，最重要是為全民共同合作。這次中選會人事的提名，行政院廣納各黨推薦，橫跨朝野背景兼具理論實務，且具有中央地方經驗。

張惇涵指出，提名是行政院的職責，審議人事案是立法院的權力，希望接下來的過程中，能夠理性且如期審議，讓年底九合一大選的選務順利圓滿。

游盈隆表示，未來中選會一定會扮演絕對中立、超然、公正客觀，並且專業的角色。中選會不為特定政黨服務，是為每位候選人、選民、為國家社會人民服務，也請國民黨放心，未來的中選會會給大家完全不同的感覺，盼望中選會人事案能獲得國民黨團一致的支持。

行政院公布的提名名單為台灣民意教育基金會董事長游盈隆為中選會主任委員、東吳大學法律學系教授胡博硯為副主委，另提名5位委員為律師黃文玲、前桃園縣桃園市長陳宗義，國民黨推薦中華科技大學副校長李禮仲、輔英科技大學教授蘇嘉宏，以及民眾黨推薦的東吳大學政治系教授蘇子喬。（編輯：林克倫、萬淑彰）1150123