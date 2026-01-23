張惇涵率中選會委員被提名人拜會綠、白黨團 盼全過關

（中央社記者王揚宇、郭建伸台北23日電）行政院秘書長張惇涵今天率中選會委員被提名人拜會民進黨立法院黨團、民眾黨立法院黨團。張惇涵表示，希望都能夠過關。中選會主委被提名人游盈隆則說，希望能獲得跨黨派的一致支持。

中選會目前僅剩4位委員，依規定至少有5位委員才能舉行委員會議並決議。行政院去年12月29日表示，考量學經歷與政黨比例，已將中選會主委提名人選游盈隆、副主委提名人選胡博硯、委員黃文玲、李禮仲、蘇嘉宏、蘇子喬及陳宗義7人名單函送立法院，期盼儘早依法審查通過。

廣告 廣告

張惇涵今天率上述被提名人拜會朝野黨團，第一站來到民進黨立法院黨團。張惇涵表示，今天會陸續拜訪民進黨團、台灣民眾黨立法院黨團跟國民黨立法院黨團，希望朝野能夠為了年底選務的推動更為順暢，在接下來的議事的程序中，理性討論、如期審查，希望都能夠過關。

媒體詢問，如何看待民眾黨團提出不在籍投票法草案。游盈隆指出，這是台灣民主發展過程中必經的歷程，看起來社會對於不在籍投票相當關注，事實上許多先進國家也都採取不在籍投票，但台灣從來沒有採取過，所以樂見其成，但要非常的謹慎以對。

民進黨團幹事長鍾佳濱受訪表示，立法院下週將進行相關被提名人的相關審查程序，民進黨團支持行政院提出的名單。

在拜會完民進黨團後，行政院秘書長張惇涵隨後偕中選會委員被提名人拜會民眾黨團。張惇涵致詞時除了介紹7位被提名人外，也表示中選會去年11月曾發函給22個縣市選委會，請各縣市提供不在籍投票、公投榜大選書面意見，因此他將各選委會意見匯集成報告，提供給民眾黨團參考，例如黃國昌擬參選新北市長，而新北市選委會對不在籍投票的回覆是，以現行狀況而言不可行。

張惇涵表示，年底的九合一大選若不含公投選票，就高達8896種選票，且距離現在不到10個月，他盼經過立法院審查後，中選會的人事同意權能盡快通過，並保障選舉人及被選舉人權利。

談及中選會人事同意權審查立場，民眾黨團總召黃國昌表示，提名送進來立法院後就會儘速審查，例如考試院人事案，就是民眾黨團率先提案審查；黨團秉持理性替人民把關，並發送問卷給被提名人，盼能儘早回覆問卷，有助於行使人事同意權時能有所依據。

黃國昌表示，雖然民眾黨團成員在2月1日將部分換血，但這次審查結果將直接決定後續投票意向。

中選會主委被提名人游盈隆表示，希望中選會人事案經過立院審查後，能獲得跨黨派支持，因為從人事單方面任命，到請在野黨推薦人選，總統賴清德及行政院長卓榮泰釋出很大善意；若經過嚴格審查後能一致投票通過人事案，這雖是立法院一小步，卻是綠藍白政治板塊激烈碰撞後，台灣民主的一大步。

拜會最後，張惇涵表示，他要將不在籍投票送給民眾黨團，並請黃國昌放心，「這不是密件，可以帶出去看」。（編輯：蘇龍麒）1150123