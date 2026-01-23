張惇涵率中選會被提名人拜會 傅崐萁：賴清德何時與在野喝大和解咖啡？

行政院秘書長張惇涵今天（23日）率中選會委員人選拜會朝野黨團，國民黨團總召傅崐萁在會中喊話，「總統賴清德何時要與藍白一起喝大和解咖啡？我們拭目以待」。（圖／鏡新聞提供）

行政院秘書長張惇涵今天（23日）率中選會委員人選赴立院拜會朝野黨團。國民黨團總召傅崐萁在會中指出，總統賴清德上任以來，關上朝野溝通大門，希望這次人事案能成為朝野合作開始，他更喊話「賴清德何時要與藍白一起喝大和解咖啡？我們拭目以待」張惇涵則說，無論是總統或行政院長卓榮泰，「溝通的門與心胸始終是敞開」。

張惇涵今天率中選會委員提名人選赴立院拜會朝野黨團，繼上午拜會民眾黨團後，一行人接著在下午3時許到立法院請願接待室拜會國民黨團，眾人都到場後，僅傅崐萁遲到約5分鐘才到現場。

廣告 廣告

傅崐萁發言時表示，他們很高興看到，賴清德從去年就職中華民國總統的這1年8個月以來，第一次跟在野黨做國家重要人事的溝通；畢竟，執政者是一個少數黨，而國會代表全國基層百姓的民意，負責監督國政。

傅崐萁回顧，過去的前總統陳水扁、蔡英文都曾與在野黨溝通，進行人事推薦，但賴清德執政後，卻把朝野溝通的門關起來，一意孤行。

傅崐萁說，唯獨此次中選會人事，是經過朝野共同推薦，他今天看到中選會主委被提名人游盈隆及其他委員被提名人來到立法院，國民黨團誠摯歡迎，他們也希望在後續的審查過程，所有被提名人能在立法院本於專業、誠實，為國為民、謹守中華民國所有制度的底線，依法行政。

傅崐萁提到，執政者應該跟在野黨同心協力，在野黨正是執政黨的後盾，對外談判的時候腰桿才能挺直，真正為國人爭取最大權益。他最後更喊話，希望這次中選會人事同意權案，是朝野合作的開始，自己更希望的是，「賴清德什麼時候要跟國民黨、民眾黨喝大和解咖啡？我們恭候也拭目以待」。

張惇涵則說，如同傅崐萁所言，無論是賴清德或卓榮泰，「溝通的門與心胸始終是敞開的」，朝野合作才能推動國家前進。

張惇涵接著說，他對台灣有信心，「護國神山的主峰永遠在台灣，只是國力與山勢向外延伸」，這2天台股創新高，今天收盤接近3萬2千點，這就是最好的證明，無論朝野怎麼競爭，更重要的是攜手合作，為全體人民共同努力。



回到原文

更多鏡報報導

張惇涵拜會民眾黨團遞書面報告酸「放心不是密件」 黃國昌尷尬笑場

藍白要求「公開透明平台」辯論 張惇涵：立法院應該沒有台子不平

率中選會委員人選拜會立院朝野黨團 張惇涵：盼理性討論、如期審查

為了3600元！嫩嬰「淋雨拍戲」哭到失聲 女星曝短劇黑幕：總折磨女人小孩