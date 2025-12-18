張惇涵稱「行政院可主觀認定法律違憲」 藍委痛批行政獨裁

立法院司法法制委員會今（18）日邀請行政院秘書長、法務部長鄭銘謙等人備詢，立委翁曉玲質詢行政院長不副署法律議題時，行政院秘書長張惇涵明確表示「行政院當然可以主觀的認定法律有沒有違憲」，此發言立即引發立委翁曉玲強烈抨擊，怒批「行政權好大」。

張惇涵表示「行政院可主觀認定法律是否違憲」。（圖／國會頻道）

翁曉玲質疑行政院是否有權決定法律案違憲時，張惇涵直接回應稱行政院可以主觀認定法律違憲與否。翁曉玲聞言立即反擊：「你行政院好大，行政權好大，這全中華民國最大的行政權。」她認為這種做法嚴重挑戰憲政分權原則。

行政院秘書長張惇涵。（圖／中天新聞）

翁曉玲進一步批評，賴清德政府企圖透過行政院長不副署來達成總統不公布法律的目的，這是破壞台灣民主憲政體制的「賤招」。她強調，在中華民國憲政史上從來沒有行政院院長不副署立法院通過法律的先例。

對於翁曉玲質疑行政權過大的問題，張惇涵回應表示「行政權沒有很大」，並強調如果認為行政獨裁，還有憲法法庭和不信任案等制衡機制。然而翁曉玲反駁，大法官人選至今賴清德仍未提名，憲法法庭根本無法運作。

