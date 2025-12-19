張惇涵舌戰藍委被讚爆！本尊回1句感動4萬人

▲行政院秘書長張惇涵至立法院備詢的戰力十足，被網友封為新戰神。（圖／記者吳翊緁攝，2025.09.01）

[NOWnews今日新聞] 社群平台Threads上近日流傳多段行政院秘書長張惇涵備詢的影片，只見他戰力十足，毫不畏懼，被網友封為「新戰神」。對此，他昨（18）晚發文，除關心地震情況，也對網友的支持和加油表達感謝，直接擄獲逾4萬個愛心。他更提到：「順風也好、逆風也罷，希望我們都不要放棄，也都不要氣餒。順風的時候實踐理想，逆風的時候堅持理想。」讓網友感動表示：「這句好棒！」

張惇涵近日在立法院接受國民黨立委羅智強、翁曉玲、王鴻薇質詢的影片在網路上瘋傳，只見他面對王鴻薇質疑「專門造謠」，只冷回：「我告贏你們啊！還好意思說我造謠？」讓王鴻薇氣急敗壞。

面對翁曉玲質問行政院是否會副署停砍年金？張惇涵當下引用陳春生大法官的釋憲意見：「國家立法都應考量相關原則與財政永續」，令翁曉玲尷尬反嗆：「我先生的發言跟我們討論停砍公教年金有什麼差別嗎？」

另外，羅智強在質詢時疑似口誤直指總統賴清德的偶像是希特勒，也讓張惇涵勃然大怒，要羅智強不應在國會殿堂表達個人揣測的意見，羅智強則被嗆到頻跳針。當羅智強再拿希特勒、史達林譬喻賴清德時，張惇涵則秒回：「蔣介石在野、不在野都是獨裁」，讓羅智強氣得直喊：「真是謝謝你啊！」

張惇涵的多段備詢影片讓網友大讚：「本日MVP」、「深藏不露」、「誇爆秘書長」、「感謝您讓我今天超級快樂」、「太帥了啦」、「我的偶像，台派戰神」等。

針對備詢影片被瘋傳，張惇涵發文指出：「謝謝許多朋友在網路上的加油、提醒或批判。我只是盡我應該盡的本分，依照憲政責任備詢、依照我的職務權責說明。這是工作，也是責任。前方的挑戰還很多，困難也不會少。請大家繼續鞭策我們，也請繼續和國家一起向前走。順風也好、逆風也罷，希望我們都不要放棄，也都不要氣餒。順風的時候實踐理想，逆風的時候堅持理想。」

