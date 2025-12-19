張惇涵被封新戰神！綠委點多數政務官"有一缺失"！

【論壇中心/綜合報導】



行政院秘書長張惇涵昨於立法院備質詢，與多名藍委出現激烈口角，包括翁曉玲、羅智強、王鴻薇等人，張惇涵機智快速回應使多位網民大為驚嘆，還有網友整理質詢內容並讚「一人電爆藍委」，對於被封新戰神，張惇涵謙虛表示，我只是盡我應該盡的本分。

＜更多內容請看影片連結＞

民進黨立委張宏陸在《頭家來開講》節目中指出，像張惇涵這種助理當了很多年，常常幫立委寫質詢稿的助理，最好別去惹他，除非你自認很博學多聞，上知天文下知地理，張宏陸也提到，張惇涵做到了現在政務官最好的榜樣，當一個政務官就是要去和立委來來往往，必須勇敢的為自己的政策辯護，身為執政黨的立委，我必須說我們缺少像張惇涵這種風格的人，「跟立委唇槍舌戰並不是吵架，那叫做為政策辯護」，必須要有「隨時我不當了」的決心，而張惇涵做到了這一點，而現在的行政院有很多政務官沒有這項技巧，只會把「尊重立法院」掛在嘴邊，張宏陸更提醒，政務官就是要為執政黨的政策辯護，你不是來當官的，而是來做事的。

廣告 廣告

原文出處：張惇涵跟過蘇貞昌！政務官榜樣！張宏陸：勇於為政策辯護！

更多民視新聞報導

教過張惇涵！補教名師力挺喊驕傲…網挖1事狠酸黃國昌

國民黨慘被電翻！張惇涵「1打3」獲網狂讚 吳思瑤譏藍白：高下立判

彈劾賴清德網站破2百萬連署？ 吳靜怡揪資安漏洞質疑：會不會是詐騙

