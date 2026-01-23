張惇涵要立院勿延宕人事 黃國昌：是政院違法，卓榮泰早道歉

行政院秘書長張惇涵、副秘書長阮昭雄今(1/23)日率中選會主委被提名人游盈隆、副主委被提名人胡博硯、委員被提名人黃文玲、李禮仲、蘇嘉宏、蘇子喬、陳宗義等人，拜會台灣民眾黨立法院黨團。

黨團總召黃國昌致詞表達歡迎，民眾黨團將一本初衷，專業審查，充分表達善意，可惜張惇涵秘書長似乎曲解「禮貌性拜會」真意，小動作不斷，一開始就刻意拿出地方政府不支持「不在籍投票」報告，還酸言酸語「非機密報告、可帶出」，挨批搶鏡頭、超失禮，不僅破壞拜會氣氛，也使在座被提名人面露尷尬。收下行政院報告的民眾黨立院黨團主任陳智菡則立刻反擊，政府資訊本應公開透明，但民眾黨團過去向政院索資，行政院卻經常回覆「恕難辦理」，她也盼行政院各部會在張秘書長的「示範」下，不要再以機密為由，刻意掩蓋公開資訊。

（圖片皆由民眾黨團提供）

