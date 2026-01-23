張惇涵送不在籍投票報告書 酸黃國昌非密件可帶出去看

行政院秘書長張惇涵帶領7名中選會委員被提名人拜會民眾黨團。（圖：「民眾之聲」Youtube頻道）

行政院秘書長張惇涵今天（23日）帶領7名中選會委員被提名人拜會民眾黨團，並將不在籍投票、公投綁大選等議題書面意見，提供民眾黨團參考，拜會尾聲酸這真的是報告，請黃國昌放心，它不是密件，可以帶出去看。（張柏仲報導）

張惇涵介紹完7名被提名人後，開宗明義提到這次的拜會政院有備而來，說他今天真的帶來一份報告，因為朝野政黨大概都針對「不在籍投票」有許多討論與提案，中選會去年11月17號發函給22個縣市選委會，請各選委會就不在籍投票、公投綁大選等議題，提供書面的意見。這邊匯集了22個縣市的意見，提供給台灣民眾黨黨團作參考；也可以讓朝野之間，在審議相關法案的時候能夠更充分、更理性的討論。

張惇涵還特地舉其中黃國昌準備參選市長的新北市選委會的回應，顯示在現行狀況下確實有很大的困難、並不可行；也呼籲朝野儘速讓中選會人事案順利通過。而民眾黨團總召黃國昌則說：對這次中選會委員民眾黨團一樣一本初衷、用相同的態度來面對；對於提名延宕大概超過三個月，行政院長也向國會、向社會大眾表達歉意，這一頁就翻過去，也要懇請所有被提名人，對民眾黨團提出的問卷及早回覆，有助於成為最後行使投票權的依據。

行政院在去年12月22日提出中選正副主委：游盈隆、胡博硯，以及包括黃文玲、陳宗義、李禮仲、蘇嘉宏及蘇子喬等總計7席委員名單，由於涵蓋藍白推薦人選以及社會公正人士，在野陣營態度相對頗為正向。