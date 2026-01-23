張惇涵送不在籍投票意見報告 黃國昌：制度是立院決定 而非中選會

民眾黨團總召黃國昌（中）。 圖：周煊惠 / 攝

針對民眾黨團力推不在籍投票專法，行政院秘書長張惇涵今（23）日率中選會被提名人拜會，準備 22 縣市選委會的書面意見報告給民眾黨團參考，並指制度有困難、不可行。民眾黨團總召黃國昌會後受訪直言，國內移轉投票制度是立法院決定，而非中選會，並強調民眾黨先前做的民調結果，壓倒性支持國內移轉投票。

行政院秘書長張惇涵上午率中選會 7 位被提名人拜會民眾黨團，會後，黃國昌、黨團副總召張啓楷、立委麥玉珍、劉書彬接受媒體聯訪。

有媒體提問，怎麼看張惇涵剛拜會時，以新北市選委會意見為例，對不在籍投票的實務上執行有困難，黨團是否仍預計在本會期推動法案三讀？另剛拜會過程中，表達重視被提名人對不在籍投票的立場，是否意味著，若被提名人持保留或反對意見，黨團不會支持該人事案？

黃國昌先是說，問卷的所有問題，都會成為黨團成員最後投票意向的重要參考，但也不是百分之百任何一個問題就會有決定性的影響，但他們提出的都是重要問題，重要的問題，跟百分之百決定性的問題，他會尊重每位黨團成員的想法。

黃國昌指出，民眾黨團在人事同意權投票時，最後都會召集黨團成員進行充分的討論後，做出一致的決議。

黃國昌表示，至於國內移轉投票的制度，「這件事情是立法院決定，不是中選會決定」，如果立法院通過國內移轉投票的法律，中選會有權利拒絕執行嗎？恐怕沒有吧？這應是行政跟立法之間依法行政、行政法的 ABC 。

黃國昌直言，是否採取國內移轉投票，是立法院決定，立法院怎麼決定？當然就要聽多數人民的意見。他也舉出，民眾黨先前做過民調，獲得壓倒性的支持，當人民壓倒性的支持國內移轉投票，那掌握權力的官員，該做的事情就是讓這件事實現，滿足人民的需求，保障人民的參政權。

最後，黃國昌說，針對張惇涵的說法，他只能說「尊重」，現在的執政黨做不到，不代表別人做不到，「我想，話講到這邊，應該算是滿清楚的」。

