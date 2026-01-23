張惇涵遞不在籍投票書面報告酸「放心不是密件」 黃國昌尷尬笑場

行政院秘書長張惇涵今天（23日）率中選會提名人選赴立院拜會朝野黨團，張最後遞上書面報告時酸說，「放心他不是密件，可以帶出去看」，黃國昌則在一旁尷尬笑。（圖／李智為攝）

行政院秘書長張惇涵今天（23日）一早首先率中選會委員提名人選赴立院拜會民眾黨團，黨團總召黃國昌在會中強調，民眾黨將秉持理性態度，站在人民的立場來加以把關，被提名人的問卷也將直接影響民眾黨團的投票意向。張惇涵則說，自己非常期待立院黨團各位委員一律支持，讓人事案順利通過。他最後也遞上書面報告酸說，「放心不是密件，可以帶出去看」，讓黃國昌在一旁忍不住尷尬笑場。

中選會6位委員任期於去年11月屆滿，行政院提名游盈隆為中選會主任委員、東吳大學法律學系教授胡博硯為副主委，另提名5位委員為律師黃文玲、前桃園縣桃園市長陳宗義、國民黨推薦中華科技大學副校長李禮仲、輔英科技大學教授蘇嘉宏，以及民眾黨推薦的東吳大學政治系教授蘇子喬。

張惇涵今天一早首先率中選會委員提名人選赴立院拜會民眾黨團，黃國昌先在會中表示，這件事情延宕非常久，超過3個月。而自己過去在立法院會上有就教過行政院長卓榮泰，他也表示歉意。

黃國昌強調，下週審查時，民眾黨面對人事案相關議題時，向來秉持理性態度，站在人民的立場來加以把關，他也呼籲，民眾黨團已發函向被提名人提出問卷，雖然民眾黨部分委員將在1月31日卸任，但民眾黨對此事非常慎重，因此接下來在委員會審查，被提名人的問卷回覆，就會影響接下來委員在行使投票權時的投票意向。

張惇涵則說，這次請在野黨推薦人選組成這次的7位提名人選，若立法院能在嚴格審查後，能一致投票通過，這將會是最近綠、藍、白政治板塊激烈碰撞後，社會期待中選會能順利回到健康狀態。

張惇涵說，自己相信這會是立法院的一小步，但是台灣民主的一大步，他非常期待立院黨團各位委員一律支持，讓人事案順利通過。

此外，張惇涵提到，由於朝野對不在籍投票有許多討論與提案，立法院將於下週一安排公聽會，中選會早在去年就發函給全國22個縣市的選委會，請各地就不在籍投票、公投綁大選等議題提供書面意見，「包括黃國昌要選的新北市，新北選委會很明確的回覆，在現行狀況之下是不可行的」，相關意見他都已彙整完畢，供民眾黨團參考。

張惇涵最後也親自遞上相關書面報告，並呼籲黃國昌總召支持，「放心不是密件，可以帶出去看，謝謝」，讓黃國昌在一旁也忍不住笑場，最後散場時，黃更刻意閃過張惇涵，2人並未握手致意，氣氛尷尬。



