張惇涵選市長？凌濤酸：打臉賴清德求生 變鄭文燦代理人

網傳行政院祕書長張惇涵因立院答詢「一戰成名」可望上演「祕書長對決院長」，藍營桃園市議員凌濤酸是打臉賴清德後的求生之道，索性操作「鄭文燦代理人」身分跳下來選桃園市長，為自己謀求活路。(蔡依珍攝)

桃園市長張善政爭取連任幾乎無懸念，但綠營人選仍未明，網傳行政院祕書長張惇涵因立院答詢「一戰成名」可望上演「祕書長對決院長」，藍營桃園市議員凌濤諷刺張在立院大喊「小學生都知道少數服從多數」狠狠打臉總統賴清德，面臨「被跳船」風險，索性操作「鄭文燦代理人」身分跳下來選桃園市長，為自己謀求活路，也讓綠營桃園內鬥宛如「三國殺」。

凌濤指出，外界對於張惇涵「一戰成名」的說法感到黑人問號，細究之下才發現，原來是指張惇涵在立法院質詢時脫口而出「小學生都知道少數服從多數」，這句話狠狠打臉賴清德，雖然「一戰成名」，卻也讓其行政院祕書長的位置岌岌可危，「被跳船」機會劇增，為了政治生命，乾脆以「鄭文燦代理人」之姿，同步操作參選桃園市長，成為「英燦系」逆襲賴系的一步棋。

「這也突顯賴清德指定的何志偉跑了這麼久，民調未見拉抬！」凌濤比喻，何志偉就像三國演義中提斧躍馬出戰卻旋即敗下陣來的「桃園潘鳳」，面對桃園市長張善政穩健施政、支持度突破7成的銅牆鐵壁，綠營越選越慌，連民進黨桃園市黨部都採取保守提名議員席次。如今連張惇涵一場備詢的聲量都能衝擊其初選選情，何志偉的處境簡直「不忍卒睹」。凌濤更譏諷，若照此邏輯，行政院長卓榮泰豈不是可以選2028總統了？

凌濤形容，如今桃園綠營局勢彷彿一場「三國殺」。賴清德屬意的何志偉未獲桃園民意埋單，台灣國王義川代表正國會但看似不認真；前總統蔡英文推「想想論壇」暖身、立委王世堅說要帶小雞、前總統陳水扁又要開新節目，顯示「英系、燦系」逆襲來得又急又凶，「賴總統準備好了嗎？」

回頭看張惇涵與何志偉之爭，凌濤妙喻就像現代版「溫酒斬華雄」，古有關羽酒未涼便斬華雄，今有張惇涵「備詢斬志偉」。張惇涵光憑一場備詢就讓何志偉選情告急，足見「桃園潘鳳」實力堪憂。凌濤最後強調，在大罷免與大法官爭議後，黨內各派系挑戰接踵而來，「當今聖上」恐怕已坐如針氈、難以入眠。

