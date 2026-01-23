張惇涵酸黃國昌「非密件、可帶出去看」 民眾黨團嗆心機重、作秀

[Newtalk新聞]

針對行政院秘書長張惇涵今（23日）上午率中選會7位被提名人拜會民眾黨團，攜22縣市選委會就不在籍投票的書面意見報告，提供給民眾黨團參考，還當場酸民眾黨團總召黃國昌，「放心，這不是密件，可以帶出去看」，引發熱議。民眾黨團發文批評，張惇涵心機重搞小動作、作秀，並批政院早該於去年8月補提名，自己拖到同年11月才提名單，張還想倒果為因。





民眾黨團指出，中選會被提名人拜會民眾黨團尋求支持，黨團誠摯禮貌接待，還大方洩題，提醒被提名人盡速回覆民眾黨團發出的問卷，以便立委們理性審查、協助解決中選會委員大量懸缺的問題。結果行政院主動邀請的「禮貌性拜會」，竟被張惇涵拿來作秀。

民眾黨團批評，張惇涵先拿出一個牛皮紙袋，說裡面是各縣市選委會不支持民眾黨優先法案不在籍投票的書面報告，還特別點名黃國昌準備要選的新北市「非常不支持」。原來賴政府的行政院秘書長原來這麼好當，面對台灣應該做、卻因為行政怠惰而無法推動的政策，只要推給地方，就可以繼續擺爛。





民眾黨團直言，張惇涵還「呼籲」立法院盡速審查中選會人事，不要延宕年底九合一大選的選務，馬上被黃國昌打臉，因為依照《中央選舉委員會組織法》規定，行政院早該在去年8月就補提名，是行政院自己拖到11月，直到在野黨幫忙舉才，才終於提出名單，行政院長卓榮泰也早就認錯道歉了，張惇涵卻還想倒果為因。





民眾黨團表示，當禮貌性拜會準備結束，張惇涵還不放棄自己處心積慮想好的劇本，硬要塞報告給黃國昌，酸溜溜地說「這份報告非機密，可以安心帶出！」黨團主任陳智菡見機順勢向祕書長「陳情」，請行政院千萬不要雙重標準，面對立委索資拖拖拉拉，部會首長成天用「機密，恕難辦理」來搪塞，期待行政院公開透明，千萬不要說一套，做一套。





民眾黨團強調，儘管張惇涵心機重、小動作多，把被提名人拿來當政治操作工具，黨團仍然會堅守原則，理性審議，為國家找出最好的人選，讓中選會恢復獨立性，重新成為受信賴的、中立的選務機關。

