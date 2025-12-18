張惇涵電爆羅智強、翁曉玲、王鴻薇 鍾年晃曝他出身：藍白自取其辱

政治中心／黃依婷報導

王鴻薇稱張惇涵（圖）專門造謠，當場遭到反嗆。（圖／資料照）

立法院司法法制委員會今（18）日針對閣揆卓榮泰不副署財劃法一事，要行政院、總統府專題報告。國民黨立委王鴻薇質詢時稱，行政院秘書長張惇涵專門造謠，遭張惇涵也反嗆「我告贏你們啊！你還好意思說告我？」，惹怒王鴻薇。資深媒體人鍾年晃也狠酸「不做功課才會自取其辱」。

鍾年晃在Thtreads發文，藍白要求行政院秘書長張惇涵到立法院備詢，原本以為磨刀霍霍向豬羊，沒想到卻搞成豬羊變色，「因為你們不做功課才會自取其辱，來來來，我免費幫你們惡補」。

廣告 廣告

鍾年晃回憶，張惇涵從最基層的幕僚投身政治，一路到行政院秘書長，他跟過的老闆隨便舉3位，蘇貞昌、鄭文燦、蔡英文，可以說是經過地獄周訓練的戰將，有非常紮實的政治工作歷練和能力。

鍾年晃表示，張惇涵的個性是在內部會議時，和老闆想法不同，會據理力爭，甚至不在乎去留的人，但是只要能說服他，則是使命必達，想在他手上討到便宜，只能說目前立法院在野黨立委沒人有這個本事。

更多三立新聞網報導

戰力強！王鴻薇批「專門造謠」嗆告 張惇涵反酸：你們敗訴啊…你好意思

翁曉玲追問公教年改！張惇涵拿「他」論點回嗆：知道是誰說的？

離譜！吳思瑤批排案修理總統府時竟被關麥 翁曉玲：尊重你最好方式

翁曉玲轟賴清德「出X招」 張惇涵急喊：你是法律人別說這種話

