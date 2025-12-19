張惇涵電爆藍委！網點名「這人」也是強者列共通點：政壇沒一個能打

政治中心／林昀萱報導

行政院秘書長張惇涵被封為「政院新戰神」。（圖／行政院提供）

行政院秘書長張惇涵昨（18）日赴立法院司法及法制委員會備詢，面對羅智強、王鴻薇、翁曉玲質詢時，冷靜沉著且邏輯清晰地一一反擊，把藍白立委堵得啞口無言，超強戰力引發熱烈討論。就有網友點名陸委會副主委梁文傑也是強者，吸引一票網友認同，列出兩人共同點是「很清楚發問者的真正意圖，用各自的方式擊破」，大讚「政壇沒一個能打！」

張惇涵接連電爆藍委羅智強、翁曉玲、王鴻薇等人，精彩表現被封為「政院新戰神」。就有網友在社群平台Threads談到張惇涵和梁文傑表示：「張惇涵和梁文傑是完全不同類型的兩個人，張是思路敏捷，口齒便給，看他和委員的交鋒，讓人爽快。 梁則是沉著冷靜，從容不迫，回覆記者問題，像是綿裡針，語氣溫和，但總能一語中的戳中要害。兩位都好喜歡，請繼續加油！」

廣告 廣告

網友大讚張惇涵和陸委會副主委兼發言人梁文傑表現絕佳，政壇沒一個能打。（圖／記者盧素梅攝影）

一段話吸引9.4萬人瀏覽，許多網友認同留言：「他們的神色一樣，冷眼看他們鬧笑話，還能一本正經應對」、「他們共同點是，很清楚發問者的真正意圖，用各自的方式擊破」、「民進黨政府能上去的真的都是人才，反觀某權貴組織⋯」「這批政務官真的做的很顯眼！每個都是不可或缺的存在」、「都想叫他們兩個出來選了⋯放眼政壇立委議員沒一個能打的」、「簡短精要，不給剪輯再製的機會」、「一把倚天劍，一把屠龍刀，一出鞘就要見血」。

另外也有人點名內政部長劉世芳、國防部長顧立雄及民進黨秘書長徐國勇也是戰力十足：「還有一位鐵娘子內政部長劉世芳，跟法律專長的國防部長顧立雄，都是目前檯面上看起來戰力十足的，看他們為政策辯護攻防真的很精彩」、「徐國勇也讚，敢嗆型的」。

更多三立新聞網報導

不予副署是「不得不的作為」 卓榮泰：引起憲政秩序討論「欣然面對」

電爆王鴻薇、翁曉玲！網封張惇涵「政院新戰神」 整理6大超狂回應讚爆

連環電爆羅智強、翁曉玲、王鴻薇網狂讚 張惇涵發聲：只是盡我應盡本分

張惇涵電爆羅智強、翁曉玲、王鴻薇 鍾年晃曝他背景：藍白自取其辱

