張惇涵電爆藍委！「6大超狂回應」曝光 鍾年晃揭他背景：藍白自取其辱

面對藍營的質詢炮火，張惇涵冷靜反擊引發熱議。圖／林煒凱攝

立法院司法法制委員會18日針對卓榮泰《財劃法》不副署一事要求行政院、總府專題報告，行政院祕書長張惇涵在面對藍委質詢時，冷靜反擊意外引發熱烈討論，網友因此總整理張惇涵的「6大回應」，稱讚他是政院新戰神。

張惇涵備詢戰力超強！「6大語錄」曝光

行政院秘書長張惇涵18日備詢，在面對藍委的攻勢不卑不亢，卻又精準回擊，他的亮眼表現被封為「政院新戰神」。政治評論員張益贍在臉書分享，網友整理出張惇涵在立院反擊的6大回應，如下：

•羅智強：賴總統把國會用便當會癱瘓掉。

▲張惇涵：國會還在開啊，不然為什麼你站那邊我站這邊。

•羅智強：國會表決誰贏！

▲張惇涵：人民投票誰贏？

•翁曉玲：行政院五權機關你最偉大。

▲張惇涵：你說過立法院比較大。

•翁曉玲：提8次覆議案，還不曉得要請辭。

▲張惇涵：沒通過應請辭的條文已經廢止，你是法學教授，已經廢止的不要拿出來講。

•王鴻薇：你是專門造謠的啦。

▲張惇涵：國民黨告我造謠已經敗訴，你才是造謠。

•吳宗憲：二備金可以印小紅書。

▲張惇涵：二備金是印小橘書，不是小紅書。

鍾年晃嗆：藍白不作功課才自取其辱

對此，鍾年晃18日在Threads中發布貼文，指出藍白要求行政院秘書長張惇涵到立法院備詢，原本以為磨刀霍霍向豬羊，沒想到卻搞成豬羊變色。鍾年晃指出，「因為你們不作功課才會自取其辱」。他透露，張惇涵從最基層的幕僚投身政治，一路到行政院秘書長，他跟過的老闆隨便舉3位，蘇貞昌、鄭文燦、蔡英文，可以說是經過地獄周訓練的戰將，有非常紮實的政治工作歷練和能力。

鍾年晃接著說，張惇涵的個性是在內部會議時，如果和老闆想法不同，會據理力爭甚至不在乎去留的人，「但是只要能說服他，則是使命必達。想在他手上討到便宜，只能說目前立法院在野黨立委沒人有這個本事」。

綠營戰將有哪些人？張惇涵、梁文傑上榜

此外，有網友在Threads中發布貼文，分享綠營戰將，點名張惇涵跟梁文傑，並表示兩人屬於不同類型，「張是思路敏捷，口齒便給，看他和委員的交鋒，讓人爽快；梁則是沉著冷靜，從容不迫，回覆記者問題，像是綿裡針，語氣溫和，但總能一語中的戳中要害」。

對此，不少網友表達贊同，「他們共同點是，很清楚發問者的真正意圖，用各自的方式擊破」、「這批政務官真的做的很顯眼！每個都是不可或缺的存在」。另外，也有人點名內政部長劉世芳以及國防部長顧立雄，「都是目前檯面上看起來戰力十足的，看他們為政策辯護攻防，真的很精彩」。



