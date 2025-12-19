張惇涵電爆藍白！周玉蔻讚「選戰人才」：戰桃園市綽綽有餘

政治中心／黃依婷報導

立法院司法法制委員會18日針對閣揆卓榮泰不副署財劃法一事，要行政院、總統府專題報告，面對藍白立委質詢，行政院秘書長張惇涵絲毫不畏懼，以清晰口條讓眾人啞口無言，超強戰力引發熱烈討論。對此，資深媒體人周玉蔻也大讚「張惇涵是選戰人才」，且出戰桃園市綽綽有餘。

周玉蔻發文，張惇涵在立法院的好表現令她難忘，不僅大戰羅智強、王鴻薇、翁曉玲完勝，且神級威風又不失帥哥風采，讓她驚呼「張惇涵是選戰人才」，也在留言補充，「他戰桃園市綽綽有餘」。

貼文曝光，引來不少網友討論，「冷靜的反制力極強」、「戰將！被他吸引圈粉了」、「他的打臉打的又響又猛」、「今天張秘書長，馬上追蹤多一萬人，我是其中之一，哈哈」、「台派需要更多的梁文傑與張惇涵」、「很想看張惇涵和梁文傑合體發功」、「執政中央政府就是要有這樣的勇士！有內涵的勇士」。

根據資深媒體人鍾年晃指出，張惇涵從最基層的幕僚投身政治，一路到行政院秘書長，他跟過的老闆隨便舉3位，蘇貞昌、鄭文燦、蔡英文，可以說是經過地獄周訓練的戰將，有非常紮實的政治工作歷練和能力；張惇涵的個性是在內部會議時，和老闆想法不同，會據理力爭，甚至不在乎去留的人，但是只要能說服他，則是使命必達，想在他手上討到便宜，只能說目前立法院在野黨立委沒人有這個本事。

