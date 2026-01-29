張惇涵：土方去化較大困難在中部 應跨縣市合作

（中央社記者高華謙、賴于榛台北29日電）土方之亂延燒，行政院秘書長張惇涵說，解決問題需要地方政府間合作，目前中部在土方去化面臨較大困難，各縣市應納入區域聯防概念合作。內政部長劉世芳說，會持續協調，並在農曆年前要求全國縣市政府修正自治條例。

高雄美濃大峽谷案，因盜採砂石並違法傾倒廢棄物引發各界重視，國土署今年1月1日起實施營建剩餘土石方全流向管理政策，要求土石方清運車輛必須安裝GPS，且每個進出點都要以電子聯單申報，但引發業者強烈反彈，中央與地方政府討論後，提出「擴增去化量能」、「簡化土方運送流程」、「GPS雙軌並行並開放小貨車申裝GPS」等3項配套措施。

廣告 廣告

行政院今天舉行「加速營建剩餘土石方全流程去化策略記者會」，張惇涵強調，2023年到2025年間，環境部與警政單位查緝土方犯罪案件裁罰新台幣2930萬元，涉及不法犯罪所得約46億元，去年地方政府的聯合稽查小組就裁罰2916件、裁罰金額超過5500萬元。行政院跨部會提出營建剩餘土石方全流程管理政策，希望達到合法且有效率控管、落實環境正義與邁向國土永續共3個目標。

張惇涵說，六都去年總出土量占全國84%，今天行政院會針對這項議案討論超過1小時，六都代表也肯定支持中央推動全流向管理政策，但政策上路難免會不習慣或需要調適，所以這段時間，行政院各部會包括政委陳金德、顧問李孟諺都與業者跟各縣市密集開會討論。

張惇涵表示，土方出場後，一般會經過土資場，再進入最後放置場，目前全國144間土資場約有超過一半已開始收置，希望透過最終處置場、其他暫置場能陸續就位的方向，讓土資場業者也能加快收受量能。

張惇涵說，解決問題需要3面向合作。首先是中央與地方合作，所有地方政府相關局處主管已與中央組成立群組積極討論；第2，政府跟民間必須合作；第3，地方政府需跨區域合作，目前全國土方去化面臨較大的困難是在中台灣，除了有台中港正加速進行、彰濱工業區暫置場可望在過年後就可以使用，所以中部地區縣市應納入區域聯防概念，讓各地土方可以有效率去化。

張惇涵說，目前策略是階段性進度，希望農曆年前能有進一步進展，只要勇敢邁開步伐，相信營建剩餘土石方管理一定會回到正軌。

劉世芳也指出，確實有鄰近縣市政府可能有互相不願意收土方等狀況存在，中央會持續協調，目前中部地區也在協調中，朝樂觀方向發展；此外，有些縣市政府的管理規定只規定轄內區域，但涉及跨區或跨異地暫置部分，可能需修正管理規定或自治條例，內政部會在農曆年前要求全國縣市政府修正自治條例。（編輯：黃國倫）1150129