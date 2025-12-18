張惇涵：潘孟安說過行政院長不能打臉總統、但那時憲法法庭沒癱瘓

行政院秘書長張惇涵 圖：國會頻道

[Newtalk新聞] 對於總統府秘書長潘孟安1年前在立法院備詢稱「行政院應該副署，不然會打臉賴總統，會造成憲政危機」，行政院秘書長張惇涵今(18)日備詢說，這句話是潘孟安說的，「那個時候憲法法庭還沒被癱瘓嘛，因為憲訴法是今年1月20幾號才公布的，你不能穿越時空去....」。賴總統支持卓院長的決定，沒有打臉的問題。

立法院司法及法制委員會今日邀請總統府秘書長、行政院秘書長、司法院、法務部就「立法院三讀通過之法律經行政院依「中華民國憲法增修條文」第3條第2項移請立法院覆議，經全體立法委員二分之一以上決議維持原案，行政院院長不依法副署、總統不依法公布施行，對我國憲政民主及法制之戕害及相關法律責任之追究」進行專題報告，並備質詢。

民進黨立委王義川質詢時說，如果立法院以後通過法律，行政院看起來看起來窒礙難行，行政院長有沒有可能又不副署？

張惇涵則說，行政院過去也副署非常多法案，接下來立法院會通過什麼權力，不知道，但行政院一定會採取堅守合法合憲方式來處理後續法案。

對於公教人員停砍公教年金法案，張惇涵說，立法院三讀通過的法案，目前茲文還沒送到行政院，政院會堅守合法合憲立場，如果明顯違法、違憲，行政院會用憲法付予的權力來守護憲法。行政院已經提出八次覆議案都被否決，窮盡一切救濟案，憲法法庭也被立法院通過的憲訴法癱瘓了，政院必須堅守民主憲政的最後一道程序。

對於國民黨立委羅智強質詢，「在整個憲政設計上，行政院應該副署，不然會打臉賴總統，會造成憲政危機」，這句話是誰講的？張惇涵說，潘孟安秘書長，但那個是去年12月25日講的，「那個時候憲法法庭還沒被癱瘓嘛，因為憲訴法是今年1月20幾號才公布的，你不能穿越時空去....」。賴總統支持卓院長的決定，沒有打臉的問題。

