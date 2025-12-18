張惇涵：立院覆議財劃法將卓榮泰「封口」 所以決定不副署

行政院秘書長張惇涵 圖：國會頻道

[Newtalk新聞] 對於行政院長卓榮泰不副署立法院覆議維持的財劃法，總統賴清德也不副署，司法院今(16)日表示，憲法法庭尚無相關解釋或裁判，未來可能由憲法法庭審查居於尊重審判獨立，尚不宜表示意見。而行政院秘書長張惇涵則斥立法院覆議時不邀請卓榮泰來報告，這不是監督，這是「封口」，所以，卓榮泰院長依照憲法第37條付予的權力，決定不予副署。

立法院司法及法制委員會今日邀請總統府秘書長、行政院秘書長、司法院、法務部就「立法院三讀通過之法律經行政院依《中華民國憲法增修條文》第3條第2項移請立法院覆議，經全體立法委員二分之一以上決議維持原案，行政院院長不依法副署、總統不依法公布施行，對我國憲政民主及法制之戕害及相關法律責任之追究」進行專題報告，並備質詢。

司法院副秘書長王梅英報告時表示，憲法第37條總統公布法令方式、行政院長副署或不副署效力，及憲法第72條立法院法律案通過後的應行程序，及憲法增修條文第三條第二項行政院就力法院所為覆議案決議處理方式，大法官或憲法法庭尚無相關解釋或裁判，大法官執掌解釋憲法，組成憲法法庭行使審判權，司法院職司司法行政，未來可能由憲法法庭審查的標的，或個別憲法議題，居於尊重審判獨立，尚不宜表示意見。

行政院秘書長張惇涵則說，立法院委員會剛剛已經通過兩個提案，大概已經沒有如黃國昌所說的賴清德已經登基，台灣已經獨裁、已經戒嚴的事情。

張惇涵說，立法院今年11月14日通過的財劃法修正案有三項違憲之處，一、憲法規定行政立法對預算各司其職，但這次立院修正通過的財劃法第30、37條規定，包括一般性補助款不得低於前一年度、計畫型補助款最低比例限制、延續型計畫不得任意變更、終止補助金額，已經違反憲法59、70條規定。

張惇涵說，二、這次修法突襲式表決，未經討論，朝野協商也無共識，違反民主程序原則，侵害國民主權。

張惇涵說，三、這次財劃法一定公布實行將對國家造成無可回復傷害，中央政府將再舉債2664億元，違反公債法年度15%舉債流量上限，排擠既定施政工作。地方財源也分配不均。政院對財劃法提出修正案，很遺憾立法院不給討論，也沒請行政院報告，這不是監督，這是「封口」，所以，卓榮泰院長依照憲法第37條付予的權力，決定不予副署。

