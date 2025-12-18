張惇涵：若立院理性討論 政院不會依憲不副署財劃法

行政院不副署再修正版財劃法引發在野黨質疑，行政院秘書長張惇涵今天(18日)表示，「菩薩畏因，眾生畏果」，若當初立法院未強行表決違法、違憲的財劃法，且當行政院提覆議時，立法院願意邀請行政院長卓榮泰到立法院報告、完成理性討論，卓榮泰也不會依照憲法不予副署。

行政院長卓榮泰決定不副署再修正版財劃法，立法院司法及法制委員會18日邀請總統府秘書長、行政院秘書長、司法院及法務部，針對憲政民主及法治的戕害及相關法律責任的追究進行專題報告，並備質詢。

廣告 廣告

行政院秘書長張惇涵在備詢前受訪，以佛教格言「菩薩畏因，眾生畏果」說明行政院的決定。張惇涵：『(原音)若當初立法院沒有突襲式強行表決有違法、違憲、有問題的財劃法；若當初立法院願意理性討論行政院版財劃法；如果強行通過之後，當行政院提出覆議案，立法院願意邀請行政院長到立法院報告，完成理性討論，卓榮泰也不會依照憲法不予副署。』

對於副署是不是行政院長的義務？張惇涵表示，憲法第37條明文規定總統依法公布法律須經行政院長副署，如同他到立法院備詢，若有任何發言須經主席同意，但這不代表主席一定要同意，法律見解應該很明確。

至於有學者質疑行政院不副署、不執行將造成「一票否決多數決議」的問題，張惇涵則指出，憲法機制設計得很清楚，在過去修憲前，憲法本文規定若覆議被立法院否決，行政院長應接受或辭職，但這項規定在修憲時已被刪除。他指出，若立法院不認同行政院長不副署的決定，可以依照立法院職權行使法聲請釋憲，或依照憲法增修條文提出不信任案，其中存在相互監督制衡的機制，因此行政院沒有違憲或獨裁的問題。

至於總統府秘書長潘孟安18日未列席司法及法制委員會，張惇涵說，行政院至立法院備詢是憲法規定的責任。而依照憲法增修條文規定，除了預算案和相關法律案外，總統府不到立法院備詢，過去前總統蔡英文、馬英九或陳水扁時期皆是如此。他並強調，行政院與總統府的立場一致，都在守護憲法，所有權力分立與監督制衡的行為都應合法合憲。

總統府則已在17日表示，對立法院負責的憲政機關是行政院，總統府秘書長僅於審議年度預算案及總統府主管法案審查時列席備詢，以符合規定及憲政慣例。