張惠妹、阿密特跨年宣布喜訊！ 粉絲嗨翻：最棒的新年禮物

張惠妹12月31日在台東跨年，在2025年的最後一天，她突然宣布發行新單曲〈我的存在就是愛你〉，而她的分身阿密特也不甘示弱，同時推出〈你的存在就是愛我〉，兩首歌名互相呼應，透過不同的方式演繹，粉絲嗨翻直喊「最棒的新年禮物」。

距離上次阿密特推出新歌已經時隔10年，而張惠妹的上一首單曲〈離別總是那麼突然〉也相距2年多，正在為台東跨年彩排準備的張惠妹，也在IG發文寫著「親愛的，今天就來聽新歌吧」，看起來心情非常不錯。

而張惠妹主導的《2026 台東跨年晚會 東漂去旅行：〈東！帶我走〉》，卡司包含「范曉萱×持修」、「葛仲珊×李英宏」、「葛西瓦×玖壹壹」，還有Saya、桑布伊、戴愛玲 合體演繹「部落金曲」，「金曲34」最佳華語女歌手A-Lin也加入演出，讓 2026 東跨直接升級為原住民歌手嘉年華，含金量爆表。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 林政平／報導