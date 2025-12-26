張惠妹今年號召回到家鄉坐鎮台東跨年夜演出/10組以上天王天後加入
「妹神」張惠（aMEI）今年回到家鄉坐鎮台東跨年夜，領銜《2026 台東跨年晚會 東漂去旅行：〈東！帶我走〉》，以跨世代、跨領域 ft. 組合為策展核心，將跨年舞台全面升級為音樂實驗場。繼首波公布「范曉萱×持修」夢幻同框後，（26日）再加碼揭曉「葛仲珊×李英宏」、「葛西瓦×玖壹壹」兩組重量級合作，卡司一字排開盡是三金常客，2026 東跨含金量爆表，話題度率先引爆。
為感謝台東縣政府長期支持，阿妹登高一呼，號召10組出身台東、或深愛台東的歌王歌后級好友齊聚家鄉，攜手A-Lin、玖壹壹、范曉萱&100%、李英宏、葛仲珊、持修等人，在海風與浪聲中領唱跨年倒數，陪伴數萬民眾迎接2026年的第一道曙光。
其中，「葛仲珊×李英宏」成為跨年夜最受矚目的嘻哈彩蛋。葛仲珊直誇李英宏很懂現場氣氛，兩人過去曾在MV幕後合作，這次首度同台從「合拍」到「合唱」，備受期待。睽違九年，葛仲珊推出全新專輯《soul.food 靈食》，也將在台東跨年舞台首度演唱新作；李英宏同樣發行新專輯，雙方閉關排練、準備神秘串接，合作曲目保密到家，預期擦出驚喜火花。
首次同台，李英宏坦言既新鮮又期待，並特別為台東與跨年夜挑選曲目，希望在迎向新年的時刻，把最好的能量帶給觀眾。他也分享近期到台東創作，寫下一首與台東有關的新歌，期待未來能在台東一起合唱，並大讚東海岸風景與在地美食，感受城市「很舒服的頻率」。
另一組「葛西瓦×玖壹壹」同樣話題十足，將以組曲形式呈現〈嘎勒阿勒〉限定改編版。玖壹壹分享，過去曾在台東金崙部落長住拍攝節目，對在地情感深厚，期待與朋友們一同跨年。
此外，年末東部交通也成為驚喜亮點。由阿妹領銜，A-Lin、范曉萱、持修、葛西瓦、玖壹壹、李英宏、葛仲珊等人共同錄製的台東交通口播悄悄上線，飛機、火車與車站廣播都聽得到三金歌手的聲音，讓旅人驚呼「Amazing」，成為年終最驚喜的聲音彩蛋。
