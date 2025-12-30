張惠妹今晚坐鎮台東跨年！超大咖卡司全曝光「根本豐年祭」

張惠妹31日跨年夜坐鎮台東跨年晚會。臺東縣政府提供

「樂壇天后」張惠妹（阿妹）今（31日）晚坐鎮家鄉跨年晚會，昨再揭曉重量級原住民陣容，由Saya、桑布伊、戴愛玲攜手演繹「部落金曲」，再加上「金曲34」最佳華語女歌手A-Lin助陣，讓2026東跨宛如原住民音樂嘉年華，陣容含金量爆表。

阿妹今年號召10組來自或鍾愛台東的歌王歌后齊聚家鄉，攜手A-Lin、玖壹壹、范曉萱&100%、李英宏、葛仲珊、持修等金曲常客，在海風與浪聲中陪伴民眾倒數迎接2026年。

Saya31日跨年夜登上台東跨年晚會演出。臺東縣政府提供

首次在台東跨年夜開唱的A-Lin直呼意義非凡，笑說：「唱完就可以回家了！」她也分享，台東不只是家，更是她一路成長的能量來源，熟悉的海景讓她站上舞台格外安心。此次她也特別為台東航線錄製口播，幽默自嘲不像空姐，更像「航空公司老闆」，自在展現回家心情。

「部落金曲」單元同樣亮點十足。Saya、桑布伊、戴愛玲彩排時火花四射，笑料不斷。Saya形容回台東演出心情踏實又親切，還打趣說最怕演出後被部落長輩邀喝酒；她也直言，在東跨唱歌的感覺就是一句話：「爽！」戴愛玲則形容三人合體宛如「部落限定慶典」，又唱又跳、默契十足，期待與觀眾一起嗨翻跨年夜，為整場演出定調：「根本就是豐年祭！」

A-Lin31日跨年夜登上台東跨年晚會演出。臺東縣政府提供



