張惠妹全新造型台東跨年2026凌晨0時5分壓軸演出

歌手張惠妹31日無預警發布雙重版本新歌，並於社群平台公開宣傳照。（圖取自facebook.com/aMEI.feat.AMIT）

迎接2026年，歌手張惠妹31日晚將在台東跨年晚會獻唱，預計於倒數過後的凌晨0時5分登台，演出前先給歌迷驚喜，新歌在音樂串流平台無預警上架，有「我的存在就是愛你」、「你的存在就是愛我」雙版本，以不同編曲展現深情歌聲。

張惠妹2020年底在台東舉辦跨年演唱會，當天無預警發布單曲「緩緩」，時隔5年再於跨年時刻亦以新作品驚喜歌迷。抒情曲「我的存在就是愛你」、「你的存在就是愛我」，由小寒作詞，Shawn尚融、呂尚霖、雅妮作詞，分別用aMEI（阿妹）及AMIT（阿密特）名義發布，用截然不同的編曲及情緒詮釋。張惠妹官方社群預先發布2版本宣傳照，許多歌迷留言讚新歌好聽，也紛紛說「晚上見」。

台東跨年演唱會「東！帶我走」31日晚6時在台東市國際地標登場，除了張惠妹擔綱壓軸演唱，還有A-Lin、玖壹壹、范曉萱&100%、李英宏、葛仲珊、持修、戴愛玲、葛西瓦、SAYA張惠春、桑布伊等歌手團體參與，台東縣政府YouTube頻道全程直播。