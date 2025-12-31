張惠妹全新造型台東跨年2026凌晨0時5分壓軸演出
迎接2026年，歌手張惠妹31日晚將在台東跨年晚會獻唱，預計於倒數過後的凌晨0時5分登台，演出前先給歌迷驚喜，新歌在音樂串流平台無預警上架，有「我的存在就是愛你」、「你的存在就是愛我」雙版本，以不同編曲展現深情歌聲。
張惠妹2020年底在台東舉辦跨年演唱會，當天無預警發布單曲「緩緩」，時隔5年再於跨年時刻亦以新作品驚喜歌迷。抒情曲「我的存在就是愛你」、「你的存在就是愛我」，由小寒作詞，Shawn尚融、呂尚霖、雅妮作詞，分別用aMEI（阿妹）及AMIT（阿密特）名義發布，用截然不同的編曲及情緒詮釋。張惠妹官方社群預先發布2版本宣傳照，許多歌迷留言讚新歌好聽，也紛紛說「晚上見」。
台東跨年演唱會「東！帶我走」31日晚6時在台東市國際地標登場，除了張惠妹擔綱壓軸演唱，還有A-Lin、玖壹壹、范曉萱&100%、李英宏、葛仲珊、持修、戴愛玲、葛西瓦、SAYA張惠春、桑布伊等歌手團體參與，台東縣政府YouTube頻道全程直播。
其他人也在看
蔡依林演唱會遭疑「光明會」 音樂總監笑駁：那我就是金城武
此次《PLEASURE》演唱會以「人間樂園」為核心概念，蔡依林率領包含巨型公牛、蟒蛇、飛馬、金豬、蝴蝶海馬、長頸馴鹿、象鼻魚等多達20隻奇幻混種動物出場，搭配「煉獄劍林」、「真相之書」、「綠丘巨人」、「蛇冠心座」、「命運之輪」，以及高達七層樓的「愉悅之女」等大型舞...CTWANT ・ 1 天前 ・ 46
曹西平疑趴睡離世 乾兒子曝慢性病未就醫
資深藝人曹西平於29日驚傳猝逝，消息曝光後震驚演藝圈。與他情同父子的乾兒子Jeremy證實，曹西平是在睡夢中離世，生前有高血壓狀況也未就醫的他，疑似因此猝逝。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 27
曹西平睡夢中走的！生前交代後事「3細節」曝光 謝他陪人生最後一哩路
資深藝人曹西平（四哥）29日深夜傳出在家中猝逝，被發現時已經明顯死亡，身上出現屍斑跟僵硬狀態，享壽66歲。曹西平生前和乾兒子Jeremy及其女友同住，雖無血緣關係，感情卻宛如家人，過去就曾向Jeremy交代後事3細節。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
凌晨1點還在大巨蛋！「偶像劇男神」竟是蔡依林演唱會幕後...真相曝光
天后蔡依林（Jolin）睽違6年重返台北開唱，30日起一連3天在台北大巨蛋舉辦《PLEASURE》世界巡迴演唱會，團隊豪砸新台幣9億元打造「愉悅宇宙」，視覺與聽覺雙重饗宴令粉絲為之瘋狂。偶像劇男星邱昊奇事後在社群曬出自己擔任蔡依林演唱會幕後工作人員的花絮，瞬間引發熱議。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 5
林俊傑女友「七七」背的「冰淇淋包」被挖出要價近百萬！傳擁紐約、東京房產 網友熱議：這身價不簡單！
照片中一家人同框笑容自然，而最引發討論的，正是站在一旁陪同入鏡的長髮女生，被眼尖網友一眼認出正是近期頻頻被點名、小林俊傑21歲的女友「七七」，也讓這張原本單純的慶生照，瞬間被視為感情狀態正式浮上檯面的關鍵瞬間。隨著照片熱傳，七七的身分背景也被陸續起底！她的...styletc ・ 2 天前 ・ 22
「本來很討厭曹西平」！1原因讓苦苓改觀道歉：希望他一路好走
資深藝人曹西平於29日傳出猝逝，震驚演藝圈。知名作家苦苓在臉書發長文悼念，坦言自己曾對曹西平在節目上的「毒舌」形象不以為然，直到一場錄影意外中，看見曹西平無懼護航被痛罵的基層工作人員，才讓他驚覺那張快嘴背後，其實藏著一顆極其善良且貼心的靈魂。苦苓心痛表示，這份遲來的歉意與敬意，遺憾只能在對方在天之靈訴說。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 73
蔡依林灑9億大巨蛋開唱誠意滿滿！他點出成功1重大關鍵 「把錢用到讓人佩服」
[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導天后JOLIN蔡依林從去年的12月30起，一連三天在大巨蛋開唱，這次開唱斥資9億，端出的驚喜可以說是一波又一波，讓人見識到天...FTNN新聞網 ・ 6 小時前 ・ 21
A-Lin大膽趕縣長「你只有幾秒！」笑翻全場 主持原民哏齊發 網友狂問：有多醉？
張惠妹12月31日籌劃的「東！帶我走 2026台東跨年演唱會」，邀請玖壹壹、持修、范曉萱、戴愛玲、A-Lin等人獻唱，成為最強跨年卡司演唱會。而A-Lin跟其他原住民歌手的原民式幽默，成為該跨年演唱會的一大看點，在倒數橋段的時候，A-Lin竟然對著剛上台的台東縣長說「妳只有幾秒喔！」讓全場笑翻。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 5 小時前 ・ 52
謝京穎雙胞胎性別揭曉！見粉色氣球超驚喜 嗨喊：恭喜老公入住女子宿舍
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導女星謝京穎與Energy成員張書偉結婚2年，夫妻倆於上個月18日宣布懷孕喜訊。而在元旦這天謝京穎於社群分享公佈了寶寶的性別是...FTNN新聞網 ・ 7 小時前 ・ 11
最強跨年哪場？阿妹坐鎮網推「免費聽到爽」嗨翻28萬人直接封神全台跪了
跨年夜剛落幕正式邁入2026，全台跨年表演話題仍持續延燒，其中最被網友一面倒推爆的，莫過於由「妹神」張惠妹擔任總導演的「2026 台東跨年晚會 東漂去旅行：〈東！帶我走〉」晚會。這場被網友狂讚為「免費聽到爽」、「一個台東幹翻全台」的跨年舞台，不僅在線上直播創下最高峰超過28萬人同時觀看的驚人數字，現場更湧入逾10萬人，堪稱2025年最強跨年晚會，2026年最震撼的開年畫面之一。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 4
獨家／炎亞綸遭電視台列黑名單 網談「百人斬情史」登熱搜第一
炎亞綸去年捲入桃色風波後，演藝事業幾乎全面停擺，原本發片計畫也差點石沉大海，沉寂一段時間後，新專輯終於亮相，他將宣傳主力放在網路和podcast，據悉是因在電視台已成黑名單，不過他尺度無上限的情史分享，「炎亞綸自爆交往過150個對象」一度衝上微博熱搜榜第一名。鏡週刊Mirror Media ・ 14 小時前 ・ 74
林俊傑認愛「小20歲中國網紅」不忍痛斥遭抹黑！直球發聲護愛：我不傻
歌手林俊傑（JJ）去年底無預警公開戀情，首度鬆口認愛24歲中國網友女友「七七」（Annalisa），並同步曬出與父母及女友的合照。此舉被外界解讀為已進入「見家長」階段，也讓不少人揣測兩人好事是否已近，面對接踵而來的輿論壓力，林俊傑親自回應粉絲安撫情緒，直言「放心，雖然以前我叫林三歲，但我不傻」。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 4
我本來很討厭曹西平！ 苦苓打破沉默認錯道歉
66歲資深藝人曹西平出道40多年，向來有話直說、風格嗆辣，29日傳出過世消息，作家苦苓特別發文以「我本來很討厭曹西平」，現在他認錯，不應該用僵化成見、狹隘觀點看待別人，盼曹西平一路好走，擺脫千般煩惱。苦苓表示，偶爾在電視上看到曹西平，認為他不是在跟人爭吵、當面罵人「醜八怪」，就是猛吹哨子打斷別人說話自由時報 ・ 1 天前 ・ 66
超狂！蔡依林大巨蛋「出現3層樓高公牛」 砸9億台幣帶12萬粉嗨3晚
蔡依林30日帶著「PLEASURE」世界巡演唱進大巨蛋，是她出道26年的大巨蛋初體驗，她用五大故事章節，結合六大奇幻華麗場景，一開場就震懾全場，用3層樓高的巨型公牛繞場，宛如一場4萬人慶典，她也實現聽歌會上想把演唱會變成樂園的奇想，共有20隻奇幻混種動物傾巢而出，光這些巨型動物就花費1.7億台幣，而她演唱會總共投入9億台幣，帶著3場12萬粉絲連嗨3晚。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 116
吳慷仁跟曹西平10年前組過男團！ 慟回憶：還被他唸
曹西平30日傳出猝死，隨後乾兒子Jeremy證實，享壽66歲。乾兒子透過社群喊話，希望曹西平的親屬能將所有的處理權交給他，因為在法律上他沒有親屬關係，無法處理曹西平的後事。消息傳開後，震撼演藝圈，吳慷仁也發了一則悼念文提到，他曾跟曹西平出過專輯。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 天前 ・ 15
《戲說》女星宣布結婚！喜曬中式婚紗美照：成為更完整的自己
8點檔女星許鈞鈞以《戲說台灣》、《願望》等劇打開知名度，沒想到才剛迎接新年，她就拋出結婚震撼彈，感性提到選擇牽起一雙手，「不是因為完美，而是篤定」。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 7
Lulu根本變成跨年主持人⋯廣告時間繼續唱 陳漢典手畫圈圈笑出來
「2026雄嗨趴」找來陳漢典、木木搭上阿本擔任主持人，開場則是Lulu。今年Lulu發了專輯，他連續主持了12年的跨年，第一年以歌手身份踏上舞台，陳漢典在介紹Lulu出場時，情緒價值給滿，他說：「她不只是會主持，她還會唱歌！是全能女神」。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 13
歷經5次手術！蕭亞軒中國跨年「手臂扎針穿幫」唱跳18分鐘粉看哭
娛樂中心／巫旻璇報導「時尚舞后」蕭亞軒（Elva）暌違13年重返湖南衛視跨年舞台，12月31日晚間於海口五源河體育場完成復出首秀。她一口氣帶來長達18分鐘的經典歌曲組曲，全程採取「開麥實唱」方式挑戰高強度唱跳，不僅展現穩定狀態，也在演出尾聲向歌迷喊話「演唱會見」，被視為正式揭開2026年全球巡迴演唱會序幕。然而，舞台上的光芒背後，也藏著令人動容的細節。鏡頭特寫中可見，蕭亞軒手臂仍貼著留置針膠布痕跡，顯示身體仍處於恢復階段。即便如此，她仍選擇站上跨年舞台，以最嚴格的演出規格完成復出演出，對舞台的投入與堅持，讓不少觀眾看了直呼鼻酸。民視 ・ 3 小時前 ・ 4
長澤雅美元旦突宣布閃婚！嫁電影導演福永壯志 親筆告白：一步一步走向未來
日本女星長澤雅美婚了！她今天透過經紀公司東寶藝能官方網站宣布結婚喜訊，對象為電影導演福永壯志。消息一出，立刻引發各界討論，也成為新年日本演藝圈最受矚目的話題之一。簡立言｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 8 小時前 ・ 42
《黑白大廚2》孫鍾元狂圈粉！工程系出身、溫柔貴公子氣質，半路出家成米其林一星主廚！
孫鍾元介紹1.溫柔貴公子形象孫鍾元出生於 1984 年 3 月 19 日，MBTI 是 INFP「調停者型」，這樣的性格也反映在他的料理風格與待人方式上。他說話總是輕聲細語，面對比賽壓力仍保持沉穩，舉手投足間有種讓人安心的氣場。即使已經年過四十，他依然保有自然的少年感。183 公分的...styletc ・ 1 天前 ・ 4