張惠妹公司3500萬舞台成箭靶 他喊：不要得罪音樂圈
台東跨年晚會由天后張惠妹親自擔任總導演，成功邀來金曲歌后A-Lin（黃麗玲）及本土天團玖壹壹同台演出，現場眾星雲集，讓不少民眾都看得相當過癮。不過，張惠妹所屬的公司「野聲音娛樂」的資本額也成為意外焦點，國民黨桃園市議員凌濤強調「青鳥開年第一天就上工，替國防部標案『洗白』」，也呼籲「不要一到新年，就得罪台灣娛樂圈及音樂圈」。
野聲音娛樂資本額引討論
張惠妹邀請眾多好友到台東獻唱，現場熱血沸騰的氣氛，也深深感染著在電視機前的無數觀眾們。不過，張惠妹的所屬公司「野聲音娛樂」以20萬元資本額，承接3500萬元的標案，也在網路間引發討論。
對此，國民黨桃園市議員凌濤於昨（2）日發文指出，青鳥側翼近日將台東跨年演唱會與國防部標案掛勾，試圖為室內裝修公司「福麥公司」、台南鞋商「大石國際公司」的得標爭議「洗白」。凌濤直言，他們一路吹捧中央補助台東，因此活動辦得好，現在卻找廠商麻煩，完全前後矛盾，「好的都中央好棒棒，壞的中央就閃遠遠？」
台東跨年演唱會由野聲音娛樂及總導演張惠妹操刀，凌濤強調，這場舞台的整體規劃與卡司質感早已超過3500萬元的投入價值。相較之下，青鳥側翼拿資本額或軍火承攬商背景來說嘴，根本無法與專業團隊比擬。凌濤直言，「賣馬桶、賣茶葉跨界做軍火的廠商，能比得上亞洲頂尖演唱會規劃公司嗎？」
感謝藝人回饋家鄉
凌濤感謝總導演、台東子弟張惠妹的全力鋪排與投入，讓家鄉的精彩被全世界看見；再加上台東縣政府饒慶鈴縣長的決策，將舞台完全交給音樂，沒有主持、廣告，也沒有政治人物冗長致詞，讓全台灣民眾與台東一起跨年，共同體驗幸福的「台東模式」，多年累積的成果令人敬佩。最後他也呼籲「不要一到新年，就得罪台灣娛樂圈及音樂圈，應該感謝這麼多台灣之光願意回饋社會」。
