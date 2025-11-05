張惠妹加入跨年戰局！「台東開唱倒數陪粉絲迎接2026」 領軍10組大咖天團、天后

[FTNN新聞網]

記者吳雨婕／綜合報導

每年跨年都是天王、天后、天團打架的場面，而天后張惠妹（阿妹）於今（5）日無預警重磅揭曉張惠妹花落台東，將於2025年12月31日現身「2026台東跨年晚會 東漂去旅行：〈東！帶我走〉」。在臺東縣政府的邀請下，阿妹號召到10組出身台東、或喜愛台東的歌王歌后級好友齊聚一堂，攜手A-Lin、玖壹壹、范曉萱&100%、李英宏、葛仲珊、持修等金曲常客，領唱跨年倒數，帶領數萬民眾迎接2026第一道曙光。

阿妹台東開唱，陪粉絲迎接2026。（圖／台東縣政府提供）

這場以「東！帶我走」為主題的跨年演唱會，將於台東市國際地標（海濱公園） 登場從12月31日的傍晚6點至翌日凌晨1點）。主視覺以鮮亮粉、綠、藍三色呈現熱帶風格，象徵張惠妹回家帶領大家「從海出發、向光而行」，以音樂開啟新年的第一步。

阿妹繼「ASMR 世界巡迴演唱會」征戰海內外 84場，並創下台北大巨蛋連開5場、狂吸20萬人朝聖的傳奇，更成為首位在台北大巨蛋跨年的華語歌手，在輝煌的成績後，她選擇以家鄉舞台作為年度壓軸回歸。阿妹笑說：「唱那麼多地方，這次該回家唱歌了！台東是我最初的地方，也希望帶著喜歡台東的朋友，一起來這裡看海、唱歌、邁向新年！」

