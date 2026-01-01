張惠妹台東壓軸嗨唱70分鐘 吸逾20萬人線上朝聖讚爆：最強跨年！

2025年的最後一夜，全台各地跨年晚會星光熠熠，不少韓流明星也來台助陣。然而在眾多跨年活動中，張惠妹（阿妹）領軍10組藝人的台東跨年晚會，在社群平台上獲得網友一致好評，被封為「最強跨年」！

阿妹（右四）回到家鄉台東，親自操刀跨年晚會，獲得一致好評。 琟娜VERNA（ 左起） 、葛仲珊、Saya、戴愛玲、A-Lin、桑布伊、持修 （圖／台東縣政府提供）

這場由金曲天后張惠妹（阿妹）領銜主持的跨年盛會，集結了A-Lin、玖壹壹、葛西瓦、范曉萱、持修、葛仲珊、李英宏等10組實力派歌手接力開唱。現場湧入10萬人到場朝聖，線上直播更一度衝破28萬人同時觀看，人氣爆棚！

張惠妹壓軸登場一唱就是70分鐘，一路唱到凌晨1點多。（圖／台東縣政府提供）

網友狂讚三大理由，歌手實力堅強 、舞台設計是演唱會規格，最重要的是阿妹本人親自操刀，擔任總導演，回饋家鄉誠意滿滿。網友們紛紛在社群平台留言表示：「台東跨年根本就是售票演唱會等級，免費看太佛心」、「舞台、轉播組堪比演唱會規格」、「有幸經歷那年代的歌手，實力真的強到不行」、「這種免費演唱會真的佛到爆」、「根本捨不得睡覺！」

最令人驚艷的是，張惠妹壓軸登場後一唱就是70分鐘，從〈三天三夜〉、〈站在高崗上〉到〈What's up〉等經典曲目輪番上陣。即使到了凌晨1點多，線上直播仍有20萬人守著觀看，網友驚呼：「都50+了還能唱1個半小時，線上還有20萬人在看！」、「第一次看到跨年煙火放完觀眾還不散場的」、「阿妹也太強，持續輸出中」、「第一次跨年看到觀眾被歌手榨乾」。

阿妹的好麻吉A-Lin勁歌熱舞，演出精彩。（圖／台東縣政府提供）

更有眼尖網友發現，這場高規格跨年晚會之所以如此精彩，關鍵在於張惠妹本人就是總導演！網友們讚嘆：「難怪品質這麼好，阿妹自己當總導演」、「請的都是阿妹的好麻吉」、「設備團隊歌手基本上都阿妹自己人」、「阿妹格局太高了，回饋家鄉超用心」、「阿妹根本是台灣國寶」。

戴愛玲（左起）、桑布伊、Saya 合體演出，現場氣氛很嗨。 （圖／台東縣政府提供）

今年台東跨年因為有眾星加持，討論度和人氣相當高。 （圖／台東縣政府提供）

