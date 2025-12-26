張惠妹台東跨年倒數開唱 驚喜卡司全曝光

「葛仲珊×李英宏」將一起在台東跨年限定演出。（圖／臺東縣政府提供）

備受矚目的《2026 台東跨年晚會 東漂去旅行：〈東！帶我走〉》繼首波驚喜「范曉萱×持修」後，主辦單位今（26日）再丟震撼彈，公開「葛仲珊×李英宏」及「葛西瓦×玖壹壹」兩組夢幻連動，誓言打造全台最狂跨年夜。

饒舌女王Miss Ko葛仲珊與李英宏過去曾合作MV，這回首度在跨年舞台合體，葛仲珊興奮大讚李英宏超會帶氣氛。兩人目前已閉關排練，李英宏透露曲目特別挑選，要在新年討個「大吉利」。此外，葛仲珊將首唱多首新作，李英宏也預告 2026 年將發表與台東有關的新歌，絕對誠意十足。

另一組焦點「葛西瓦×玖壹壹」將改編限定版〈嘎勒阿勒〉組曲。玖壹壹回憶曾入住台東金崙部落錄節目，對當地美食與人情味念念不忘，洋蔥更直言想大嗑池上便當。雖然當晚需趕場演出，但仍期待與在地老友敘舊。

玖壹壹將在台東的海風與浪聲中陪伴數萬民眾迎接2026年第一道曙光。（圖／臺東縣政府提供）

張惠妹為感謝台東縣政府長期支持，登高一呼號召10組出身台東或與台東淵源深厚的歌王歌后齊聚家鄉，包括A-Lin、玖壹壹、范曉萱＆100%、李英宏、葛仲珊、持修等金曲常客，將在海風與浪聲中陪伴數萬民眾迎接2026年第一道曙光。

此外，張惠妹除了跨年夜到台東開唱，近日更驚喜獻聲，化身空服員在往返台東班機錄製廣播：「歡迎抵達我的家鄉台東，我們 12 月 31 號跨年見！」讓旅客直呼驚喜。強大卡司與暖心氛圍，讓2026台東跨年未演先轟動。

